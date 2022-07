France Bleu Creuse toujours en tête des audiences radio en Creuse

On ne pouvait pas espérer plus beau cadeau d'anniversaire ! France Bleu Creuse est encore et toujours la radio la plus écoutée en Creuse. Selon la dernière enquête Médialocales, vous êtes 28.900 à suivre nos programmes chaque jour. C'est plus que l'an passé. C'est une progression de 1,7 point soit 1.500 auditeurs supplémentaires. 40 ans après sa création, France Bleu Creuse est toujours la radio préférée des Creusois, la première radio du département.

Record d'audience

Avec 29,1 % d'audience cumulée, France Bleu Creuse est la radio la plus écoutée des 44 stations du réseau France Bleu. Grâce à vous, nous réalisons le meilleur score d'audience sur un département, toutes radios confondues. Ce succès nous oblige. Mais c'est avant tout le vôtre, et nous vous remercions d'être à nos côtés et de nous rester fidèles depuis 40 ans.