France Bleu Drôme Ardèche se regarde aussi sur France 3 à partir du mardi 9 mars

La radio s'écoute. Désormais, elle va aussi se regarder à la télé, en direct, grâce aux images captées par les équipes de France 3. Diffusion à partir du mardi 9 mars du lundi au vendredi de 7h à 8h40.

A partir du mardi 9 mars, vous pourrez voir qui parle à la radio ! France Bleu Drôme Ardèche sera aussi diffusée à la télé sur France 3 au petit matin. Les téléspectateurs de la Drôme, de l'Ardèche, mais aussi du Rhône et de l'Ain découvriront sur leur écran ce rendez-vous matinal à partir du mardi 9 mars. Infos, météo, trafic, invités, chroniques et jeux, tous les rendez-vous habituels de la radio se regarderont entre 7h et 8h40 agrémentés d'images et d'illustrations de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

France Bleu Drôme Ardèche Matin est la quatorzième matinale commune avec France 3. À terme, les 44 radios locales du réseau France Bleu seront diffusées sur à la télévision sur la TNT.

Comment suivre ce direct télévisé ?

Diffusion sur l'application France Bleu, en live et en replay sur France Bleu Drôme Ardèche

En live sur la TNT en Ardèche, dans la Drôme, dans le Rhône et dans l'Ain

Sur les box des opérateurs internet : chaîne 310 sur Fransat, 324 sur Orange et TNTsat, 325 sur Free, 373 sur Canal, 454 sur SFR et Numéricâble et 493 sur Bouygues.

En cas de problème de réception, le contact pour les téléspectateurs est le 0 890 71 10 00.