France Bleu fait sa rentrée : bienvenue chez vous

"Ici, on parle d'ici" : plus qu'un slogan, c'est la promesse que vous fait chaque jour votre France Bleu ! Avec ses 44 locales dans toute la France, il y a forcément une France Bleu proche de vous, une France Bleu implantée dans votre territoire, une France Bleu qui connaît votre territoire. Chaque jour, sur France Bleu, vous entendez ce qui compose votre quotidien pour une raison simple : que vous soyez à Nancy, Paris, Saint-Etienne, Nice, Lille, Tours, Guéret, Quimper, Annecy, Bayonne,… bref, où que vous soyez, nous y sommes aussi !

Céline Pigalle, Directrice de France Bleu, résume ainsi sa vision de votre radio

Dans un monde incertain où les crises successives inquiètent, France Bleu est la radio du lien, de la proximité réconfortante. Un média au plus près de vous, pour vous accompagner là où vous êtes, dans votre vie de tous les jours.

En cette rentrée 2023, France Bleu compte faire entendre sur ses antennes ceux qu’on n’entend pas ou qu’on entend peu ailleurs : VOUS ! Plus que jamais, nous vous invitons à prendre la parole et faire émerger les vrais enjeux qui travaillent le pays.

Avec nos équipes au plus près de vous sur le terrain, dans la bonne humeur et la convivialité, nos antennes mettent en valeur tout ce qui bouge et anime nos territoires. Des antennes en musique, pour garder le sourire, et avec les informations essentielles pour tout savoir de qui se passe autour de chez vous. Des questions pratiques (la météo, la circulation, les allergènes, …) aux plus sérieuses (trouver un médecin, accéder aux transports, vivre avec la sécheresse, ...), les 44 radios locales de France Bleu, installées partout en France, vous écoutent et vous répondent.

France Bleu, un collectif d’hommes et de femmes à votre service, au quotidien.

La rentrée est aussi synonyme de nouveautés

Chaque matin à 8h50, le Dr Gérald Kierzek vous donne tous ses conseils pour mieux vivre en 2023 : de la qualité de notre sommeil à notre alimentation en passant par la gestion du stress, notre docteur vous délivre son ordonnance chaque jour. Le reste des nouveautés et des surprises ? On vous les donne dans quelques lignes ! Voici le programme de vos journées sur France Bleu :

5h-6h : Le club des lève-tôt avec Robin Bernaud et Soizic Bour

Bonne humeur et informations essentielles pour bien commencer la journée au programme ! Avec Robin et Soizic, faites le tour de France des infos insolites et immanquables de la journée.

6h-9h : Le 6/9 de votre France Bleu

Avec l'équipe de votre locale France Bleu, réveillez-vous avec tous les essentiels pour votre début de journée : informations locales, jeux, info trafic, météo, l'horoscope de Catherine Viguier et les conseils santé de notre Docteur Kierzek, votre France Bleu vous chouchoute !

Retour aussi sur celles et ceux qui font l'actualité de votre territoire ! Acteurs et témoins de l'actu interagissent avec vous chaque jour pour tout comprendre des enjeux du quotidien. Place également aux beaux succès économiques de la région avec "L'éco d'ici'.

Et nous allons à votre rencontre avec nos animateurs et journalistes en direct sur le terrain, près de chez vous, avec vous. Votre matinale vous donne la parole sur tout ce qui fait votre quotidien.

9h-10 : Votre France Bleu à votre service

"France Bleu à votre service" donne la parole aux auditeurs qui souhaitent faire part de leurs préoccupations et trouver des solutions à tous nos tracas du quotidien avec nos spécialistes qui vous écoutent et vous répondent. Bons plans et solutions garanties !

10h-11h : Bienvenue chez vous

Bienvenue chez vous met au premier plan les fiertés locales. Cuisine et spécialités, patrimoine, terroir, tourisme, loisirs. Il y en a pour tous les goûts !

11h-12h : Le Jeu !

Appelez, jouez, gagnez : c'est aussi simple que ça ! Une heure de curiosité locale et culturelle à consommer sans modération.

Nouvel horaire pour Wendy Bouchard ! Désormais à midi, Wendy analyse l’actualité, à l’aide des journalistes de nos 44 stations locales. Une heure de découvertes avec de grands témoins de la société, également invités à répondre à vos questions ! L'occasion unique de poser vos questions sur les grands événements de l'actualité.

Nouvel horaire pour Willy Rovelli et sa tribu ! Bonne humeur, convivialité et sujets dans l’air du temps sont au programme de cette émission de divertissement : des invités pour tout comprendre sur l'actu et les chroniques de la tribu pour se divertir ! On n’est pas à l'abri d'passer un bon moment !

Chaque jour, avec l'aide de ses invités, Géraldine nous emmène à la rencontre de destins bousculés par la vie sur France Bleu. Pendant une heure, elle retrace, avec vous, le parcours de ses invités. Et si dans ces portraits se cachaient des réponses à vos questions ?

Nouvelle formule pour votre émission santé sur France Bleu ! Une heure pour comprendre les enjeux de santé publique, une heure pour répondre à vos questions, une heure dédiée à votre santé avec Géraldine Mayr et Anne Orenstein.

Et le mercredi, Christian Spitz surnommé "Le Doc", pédiatre très connu, répondra en direct aux parents ! Les relations avec nos enfants ou nos ados, les problèmes d'éducation ou de comportement ou encore les sujets plus délicats comme la consommation d'alcool ou de drogue : chaque problème a sa solution, on en parle ensemble !

16h-18h : Le 16/18

Votre France Bleu vous ramène à la maison dans la bonne humeur ! Musique, info, actu locale : tout ce dont vous avez besoin est là !

18h-19h : 100% clubs

Suivez l'actualité des clubs sportifs près de chez vous ! Foot, rugby, basket : quel que soit le sport de votre région, votre France Bleu donne la parole aux acteurs et aux supporters toute l'année !

Chaque soir, Emilie Mazoyer reçoit ceux et celles qui font ou feront l'actualité musicale ! C'est aussi l'occasion de replonger chaque dans l'histoire de la musique, de redécouvrir des chansons cultes ou des pépites oubliées mais aussi de vous entendre nous raconter vos souvenirs musicaux ou vous affronter lors d'un blind test où tout le monde gagne à la fin !

20h-20h30 : La nouvelle scène musicale avec Eric Bastien

Une demi‐heure pour découvrir et suivre les artistes de demain et leur univers. C’est le rendez‐vous des talents de la scène artistique française à travers nos régions.

Comédiens, réalisateurs, écrivains, acteurs, animateurs... une demi-heure pour connaître toute l’actualité de vos personnalités préférées !

Chaque soir, deux heures de libre antenne pour s'exprimer, librement, sur les thèmes de votre choix avec Johann Roques. Vos avis, vos émotions, vos coups de gueule, vos coups de cœur, votre regard sur le quotidien, votre histoire : France Bleu vous ouvre un peu plus encore son antenne et vous accompagne jusque 23h.

Et jusqu'au lendemain matin : toutes les musiques que vous aimez !

Le weekend

6h – 7h : Le club des lève-tôt avec Johann Guérin

7h – 9h : Le 7/9 France Bleu tous les essentiels pour bien commencer le week-end : informations locales, jeux, info trafic, météo...

tous les essentiels pour bien commencer le week-end : informations locales, jeux, info trafic, météo... 9h – 12h : France Bleu Weekend

Nathalie Helal raconte notre cuisine et les spécialités de nos régions. Elle reçoit également des artisans d’art de toute la France (arts de la table, céramique, porcelaine…).

Laurent Petitguillaume reçoit un invité de la culture populaire, puis, avec sa bande de chroniqueurs il nous parle télévision, livres, événements dans nos régions… que des bonnes idées pour nos loisirs !

Parce qu’il y a toujours à apprendre dans la vie des autres, embarquons avec Déborah Grunwald pour un voyage dans le temps avec son invité, et comprendre le monde d’aujourd’hui

Chaque semaine, un artiste vous emmène dans son univers musical et vous propose sa playlist, uniquement sur France Bleu

Chaque dimanche, Benoît Prospéro donne la parole à celles et ceux qui s’engagent pour la planète et à des journalistes spécialistes du sujet qui nous aident à voir l’actualité de la planète sous un autre jour.

Le magazine de France Bleu pour comprendre la vie de notre planète et partir à la rencontre de personnalités hors du commun.

Découvrez les coulisses des tournages avec celles et ceux qui travaillent derrière les caméras. Faites aussi connaissance avec les figures locales qui ont participé ou aidé à la réalisation de ces tournages.

D'où qu'ils viennent en France, chaque weekend, Ségolène Alunni vous présente des personnalités remarquables. Des gens aux destins incroyables qui s'engagent, qui expliquent, qui apportent un visage et un autre regard sur notre quotidien.

19h – 22h : France Bleu Blanc Hits !

3 heures de musique, en français dans le texte, s'il vous plaît !

Et de la musique jusqu'au bout de la nuit…

Beau programme, non ? Il ne manque plus que vous ! France Bleu, c'est votre radio. C'est celle qui vous donne la parole loin des polémiques. C'est celle qui vous écoute. C'est celle qui vous connaît. France Bleu, c'est la radio de chez vous. France Bleu, c'est une belle histoire que nous racontons chaque jour : celle que nous écrivons ensemble, avec vos témoignages. Bienvenue chez vous !!