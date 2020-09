France Bleu fête ses 40 ans, France Bleu Béarn Bigorre invite Boulevard des airs et Tony Estanguet

Ce vendredi 25 septembre, France Bleu a 40 ans. A cette occasion, 44 stars sont invitées à partager cette folle journée dans les studios des 44 stations locales de France Bleu partout en France. Chaque station reçoit dans ses studios une personnalité de sa région. Une journée événement pour fêter cet anniversaire unique.

Le groupe Boulevard des airs vous réveille

Pour cette journée exceptionnelle, le groupe Boulevard des airs commence la journée avec vous de 8h à 9h. Vous passerez une heure, dès le réveil, avec les groupe originaire de Tarbes, Sylvain Duthu et Florent Dasque. L'occasion d'en savoir plus sur le nouvel album prévu pour le vendredi 20 novembre prochain. Le groupe reviendra aussi sa fidélité à France Bleu, la radio qui a soutenu le groupe dès leur début. Vous pourrez bien-sûr parler directement aux membres du groupe, et poser vos questions au 05 59 98 09 09.

Le champion béarnais Tony Estanguet

La kayakiste béarnais, Tony Estanguet sera également sur France Bleu Béarn Bigorre pour souffler les 40 ans de France Bleu. Le champion témoignera de son amour pour sa région d'origine et son attachement à France Bleu, la radio du sport. Tony Estanguet est l'athlète béarnais aux multiples récompenses : triple champion olympique, triple champion du monde, triple champion d'Europe.