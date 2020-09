France Bleu fête ses 40 ans, toute une histoire !

L’aventure du réseau France Bleu démarre dans les années 80 avec trois stations Fréquence Nord à Lille, Radio Mayenne à Laval et Melun FM. C’est l’explosion de la bande FM, la fin progressive des grandes ondes et le début de la radio de proximité.

Le succès de la proximité

En 1980, intervenir à la radio était encore un privilège réservé aux vedettes, stars de la chanson, du cinéma ou bien aux responsables politiques syndicaux, institutionnels. Grâce à leurs reporters qui sillonnent les routes, les radios locales donnent la parole aux anonymes. C’est son voisin, sa boulangère, le maire de son village que l’on entend "dans le poste". Petites annonces, dédicaces, informations locales et conseils pratiques avec des experts locaux, le succès est au rendez-vous ! Cette proximité est renforcée par les programmes en breton, basque et corse.

La naissance de France Bleu

Vingt-neuf autres stations sont créées à partir des radios locales gérées par FR3 depuis 1975 et la fin de l'ORTF, et six sont créées ex-nihilo. Dès la fin des années 1980, les locales couvrent la moitié de la France. Les dernières nées sont France Bleu Occitanie (2011) et France Bleu Saint-Étienne Loire (2013). Le 4 septembre 2000, les radios locales fusionnent avec Radio Bleue la station de Radio France à destination des seniors. C’est la naissance au réseau France Bleu.

44 stars invités pour les 40 ans !

Pour fêter ce quarantième anniversaire ce vendredi 25 septembre chacune des 44 stations locales reçoit un invité : Jean-Pierre Pernaut, Akhenaton, Claudio Capéo , Yann Queffélec , Thomas Dutronc , Michel Boujenah, Mado la Niçoise, Aldebert, Laurent Voulzy et Julien Doré et Chico, Louane, Valérie Lemercier, François Morel , Bernard Lavilliers.