France Bleu fête ses 40 ans : "une radio qui réchauffe les cœurs" pour Dominique, un auditeur fidèle

Le réseau France Bleu a 40 ans ! Depuis 1980, 44 locales se mobilisent pour vous informer et vous divertir partout en France. Dans la Manche, c'est bien sûr France Bleu Cotentin et Dominique est un des plus fidèles auditeurs. Il vit la moitié de l'année à Barneville-Carteret et l'autre moitié à Bayeux. Mais peu importe l'endroit, "y'a que ça, que ce soit dans la voiture, n'importe où, c'est toujours France Bleu !"

Dominique appelle chaque matin au 02 33 23 13 23 pour donner la météo et ne manque pas une occasion d'intervenir sur l'antenne pour jouer ou donner son avis. "Je téléphone tous les jours à Isabelle, à Léa ou à Cathy de bonne heure !"

J'ai découvert France Bleu en Savoie il y a plus de 30 ans et ça m'a tout de suite plu. Il y a beaucoup d'animations, les gens quand ils parlent, on entend qu'ils sourient, que ce soit au standard ou les animateurs. C'est une radio qui apporte énormément de bien, qui réchauffe les cœurs et avec la météo, les problèmes de la route et les jeux, c'est extra !

Qu'est-ce que souhaite Dominique pour l'anniversaire de France Bleu ? "Continuez comme ça, ne changez pas et gardez le sourire ! Vous donnez la pêche aux gens. Il y a des personnes âgées qui sont seules, elles sont bien contentes d'avoir une radio qui les remotive un peu !"

Journée spéciale ce vendredi

Pour nous aider à couper notre gâteau d'anniversaire, les 44 locales France Bleu partout en France invitent une star ce vendredi pour une journée spéciale. C'est le chanteur saint-lois Mathieu Johann qui soufflera les 40 bougies de France Bleu Cotentin de 8h30 à 9h et à partir de 17h50. L'ancien candidat à la Star Academy 4 reviendra sur la sortie d'un album hommage à son ami Grégory Lemarchal.