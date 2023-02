France Bleu Gascogne débarque chez vous : inscrivez-vous !

France Bleu Gascogne c’est 40 ans de proximité, 40 ans à votre écoute et à votre service dans les Landes. Chaque année, nous nous rendons sur les plus grands évènements de notre territoire pour vous faire vivre de l’intérieur les coulisses et les préparatifs, nous donnons la parole aux organisateurs, aux bénévoles, aux exposants, aux artistes. Maintenant, c'est à votre tour de nous accueillir pour venir faire de la radio ensemble !

Aujourd’hui, nous vous proposons de nous inviter chez vous pour parler de vous, de vos collègues, de vos amis, de votre métier, de vos engagements, de vos préoccupations, de vos savoir-faire, bref de votre vie au quotidien !

Vous souhaitez nous accueillir ? Rien de plus simple, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous en nous disant pourquoi vous souhaitez nous voir débarquer chez vous et pour le reste, on s’occupe de tout.