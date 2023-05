France Bleu Gascogne fête ses 40 ans mercredi 17 mai dès 6 heures du matin

Le 17 mai 1983 Radio Landes qui deviendra ensuite Radio France Landes puis France Bleu Gascogne lançait sa toute première émission. Quarante années durant lesquelles les auditeurs ont partagé de nombreux évènements avec LA radio des Landes . Quarante années de radio que nous allons revivre avec vous en une journée dès 6 heures du matin.

ⓘ Publicité

Radio France Landes © Radio France

Retour en arrière et regard vers l'avenir

Mercredi 17 mai, pour fêter sa quarantaine, France Bleu Gascogne vous ouvre ses portes et vous accueille pour célébrer cet anniversaire avec vous au 13 place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan.

Dans votre poste et dès 6 heures du matin une flopée d’invités, du rire et du sourire, des moments forts en émotion, des rendez-vous cultes remis au goût du jour, des archives sonores et des surprises !

Est-ce que nous bouleversons nos programmes ? Mais oui évidement et même avec un malin plaisir. Emissions animées à plusieurs, des artistes qui prennent le pouvoir, des sportifs qui deviennent animateurs, le retour des anciens maintenant jeunes retraités et un hommage appuyé à celui qui nous manque, l’animateur Tiburce décédé il y a une dizaine d’années.

Alors 100% nostalgique ? Non non non ! Vous serez aussi plongés au cœur de l’actu et des évènements du moment. Nous serons en direct du festival Atout Cœur de Benquet dès 16 heures. Le basket sera à l’honneur avec la retransmission des finales de la Coupe des Landes dans la soirée.

Pour couronner le tout, France Bleu Gascogne va aussi vous projeter dans le futur, vous allez entendre une émission entièrement présentée par une animatrice 100% virtuelle, comme un avant-goût de ce qui nous attend peut-être dans un certain nombre d’années ou pas …

France Bleu Gascogne, les studios. © Radio France

On vous attend sur place et dans le poste !

Pour cette journée d’anniversaire, cette journée pas comme les autres, venez visiter les studios, faire des photos souvenirs et échanger avec toute l’équipe de France Bleu Gascogne entre 8 heures et 19 heures. Rendez-vous donc place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan, c’est au rond point du Sablar, nous serons très heureux de vous rencontrer et de discuter avec vous ! Et si vous ne pouvez pas passer nous voir rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et au 05 58 46 50 50.

40 ans de France Bleu Gascogne c’est tout simplement 40 ans de vie ici et avec vous et c’est parti pour au moins 40 ans de plus !!!!

loading