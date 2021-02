France Bleu Gironde présente TAGIT, une application made in Bordeaux

Vous écoutez France Bleu Gironde ? Vous aimez nos contenus et nos programmes ? Devenez testeurs de l’application TAGIT et inventez avec nous la radio de demain.

Les habitudes d’écoute radio évoluent. France Bleu Gironde avec l’application TAGIT vous propose de bénéficier de contenus interactifs et de nouveau services connectés en temps réel !

TAGIT, l’application

Créée par WorldCast Systems, une entreprise Mérignacaise, TAGIT est une application qui propose de nouveaux services interactifs en lien avec les programmes de votre radio. Vous êtes à la maison ou bien dans votre voiture et vous écoutez France Bleu Gironde ? L’application TAGIT affiche automatiquement des contenus exclusifs en lien avec nos rubriques et émissions, notre sondage quotidien ou encore les jeux auxquels vous participez.

Téléchargez TAGIT et gagnez une Google Home

Vous écoutez France Bleu Gironde ? Vous pouvez dès maintenant devenir testeurs de cette nouvelle application TAGIT et inventer avec nous la radio de demain. Téléchargez gratuitement TAGIT Interactive sur l’Apple Store ou l’Android Store. Rejoignez la communauté TAGIT, téléchargez l'application et participez au tirage au sort pour gagner une Google Home !

WorldCast Systems

WorldCast Systems fait partie du groupe WorldCast. Avec son siège situé à Bordeaux-Mérignac, et des bureaux à Belfast, Miami et Kuala Lumpur, le groupe réalise plus de 85% de son chiffre d’affaire à l’international. Les clients bénéficient également d’une assistance locale grâce à notre large réseau de distribution avec des partenaires de confiance. WorldCast Systems imagine des solutions pour les médias, avec plus de 60 ans d'expérience dans la diffusion radio & TV.