Gagnez votre croisière en catamaran au coucher du soleil en nous envoyant une photo de la campagne d'affichage de France Bleu actuellement dans les agglomérations de La Rochelle et Angoulème.

Jeu : France Bleu La Rochelle s'affiche et vous offre une croisière

Photographiez les affiches de France Bleu La Rochelle et remportez votre croisière au coucher de soleil sur l'un des Catamarans de la flottille Inter-îles

Jusqu'à la fin du mois de septembre, France Bleu s'affiche dans les agglomérations d'Angoulême et de La Rochelle. Votre mission est de découvrir ces affiches, de vous prendre en selfie devant et de nous faire parvenir le cliché. La photo la plus originale sera récompensée par une croisière en catamaran !

La campagne d'affichage de France Bleu La Rochelle est composée de 2 affiches, l'une avec une femme l'autre avec un homme. Dans les 2 cas le message vous explique que vous avez tout intérêt à écouter France Bleu La Rochelle, votre radio 100% info locale avec au quotidien des informations que les autres n'auront pas.

Votre photo de l'affiche de France Bleu La Rochelle

Envoyez-nous votre photo de l'affiche de France Bleu La Rochelle, vous pourrez ainsi gagner une croisière au soleil couchant pour 2 personnes à bord de l'un des catamarans de la flottille Inter-îles. 2 heures sous voile à bord du bateau Harmony dans une ambiance musicale, un moment inoubliable !