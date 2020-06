France Bleu Maine : 10 ans de radio ensemble

Déjà 10 ans que France Bleu Maine partage quotidiennement avec vous de l'info 100% locale, de la bonne humeur, des coups de coeur musicaux.

Petit retour en arrière. Nous sommes le 31 mai 2010, à moins de 24 heures du lancement de la 42ème station du réseau France Bleu. Entre excitation et concentration, l'équipe de journalistes, animateurs et techniciens se prépare dans les locaux flambants neuf de l'avenue Pierre Mendès-France au Mans...

"Une si belle radio qui va rendre tant de services aux habitants de la Sarthe" : ce sont les mots de Jean-Luc Hees à propos de la création de France Bleu Maine. Celui qui est alors Président de Radio France connaît bien le département : il a démarré sa carrière de journaliste au Maine Libre.

(Re)vivez les premières minutes de l'ouverture d'antenne de France Bleu Maine

Mardi 1er juin 2010, il est 5h59. Toute l'équipe de France Bleu Maine est là. Dans le studio, dans les couloirs... il y a beaucoup de monde pour vivre en direct un événement pas si courant : la naissance d'une radio. De votre radio !

Lundi 1er juin 2020, émission spéciale dès 6h00 pour fêter ce bel anniversaire avec vous !

Au programme : des surprises, des anecdotes, des témoignages et la possibilité pour l'un ou l'une d'entre vous de décrocher 10 cadeaux dont une nuit de rêve pour deux (avec petit-déjeuner)dans l'un des Châteaux et Belles Demeures de votre choix ! Pour participer, laissez-nous votre plus beau message d'anniversaire sur la page Facebook France Bleu Maine ou appelez-nous au 02 43 29 10 10.