France Bleu Mayenne c'est aussi à la télé sur France 3 Pays de la Loire, à partir du 17 novembre

Pour célébrer son 40ème anniversaire, France Bleu Mayenne met les petits plats dans les grands. Une nouvelle aventure pour les équipes de votre radio préférée.

Dès le 17 novembre, retrouvez France Bleu Mayenne sur France 3 Pays de la Loire en Mayenne via la TN tous les jours de 7 heures à 8h40 du lundi au vendredi.

Une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée avec le fabuleux et clairvoyant duo de la rédaction Armelle Rocque et Stéphanie Denevault et les brillants et sympathiques animateurs Gauthier Paturo et Philippe Guitton :

des infos locales toutes les 15 minutes

des points météo réguliers

de l’interactivité

Au programme notamment :

7h15 : La nouvelle éco qui met en lumière les entreprises du département qui se relancent et innovent

qui met en lumière les entreprises du département qui se relancent et innovent 7h20 et 8h20 : Route 53 part à la rencontre des Mayennais

part à la rencontre des Mayennais 7h55 : Circuits courts donne la parole aux commerçants, artisans et producteurs locaux

donne la parole aux commerçants, artisans et producteurs locaux 8h08 : L'invité de la rédaction chaque matin

Diffusion pour France Bleu :

En live et en replay sur France Bleu Mayenne

En live sur l’application France Bleu

Diffusion pour France 3 Pays de la Loire :