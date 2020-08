France Bleu Mayenne fait sa rentrée : des nouveautés pour vous informer et vous divertir davantage

Ce lundi 31août, l'heure de la rentrée a sonné pour France Bleu Mayenne. Votre radio qui a fêté ses 40 ans en juin, vous propose des nouveautés pour vous divertir et vous informer encore plus .

C'est reparti pour une nouvelle saison radiophonique. En ce lundi 31 août 2020, France Bleu Mayenne, qui a fêté ses 40 ans au mois de juin, vous propose des nouveautés pour être encore plus en phase avec ses auditeurs. La 1ère radio du département joue la carte de la proximité, de la convivialité, des loisirs et de l'information locale. Un cocktail pour mieux vous servir au quotidien.

Une matinale conviviale, souriante et informative

La matinale animée par Philippe GUITTON reste bien entendu LE carrefour de convivialité de France Bleu Mayenne avec les rendez vous que vous aimez (Route 53, le jeu du GPS, le panier du marché, circuits courts) mais on y trouve aussi de nouveaux rendez vous : un invité en direct à 8h10, autour de thématiques d'actualité, un reportage "La Nouvelle Eco" axée sur ces entreprises mayennaises qui innovent à 7h15 et 8h45 et de nouveaux humoristes : Charlie et Styl'O à 6h54 ou bien encore comme l'an passé Willy Rovelli à 8h54

Une matinée autour de la culture de la cuisine et toujours le May'Quiz et les experts

Entre 9h et 12h pas question de bouger une équipe qui gagne : revoilà les experts, le May'Quiz ou bien encore la cuisine mais après la matinale entre 9h et 9h30, France Bleu Mayenne consacre une demi heure à la culture avec "Côté culture, comptez sur nous" : l'occasion de donner la parole aux acteurs locaux de la culture en Mayenne.

Une fin d'après midi entre musique culture sports et loisirs

Il y aura du monde autour de la table entre 16h et 19h sur France Bleu Mayenne. Entre 16h et 18h, Claire Martin et Hervé Lefèvre parleront musique et culture tandis qu'entre 18h et 19h, Cédric Ruiz s'installera aux cotés de Claire pour vous des reportages et des invités autour des loisirs , de la détente et du sport.

France Bleu Mayenne : 100%foot , 100%sport

Comme l'an dernier, nous retrouvons le 100% StadeLavallois du lundi au vendredi après le journal de 18h. Deux spécificités : le lundi il y aura un invité en direct pour débriefer la rencontre précédente du championnat et vous aurez forcément la parole. et le mardi zoom sur un club de foot amateur du département. Par ailleurs, tous les matchs du Stade Lavallois seront à suivre sur France Bleu Mayenne avec notre nouveau consultant Ulrich le Pen, nos journalistes sportifs Gildas Menguy et Martin Cotta mais aussi Cédric Ruiz pour vous faire vivre ces soirées. N'oubliez pas de communiquer avec notre équipe des sports sur Twitter avec le #butàLaval

On se détend et on s'informe le week end aussi

Le week end, France Bleu Mayenne ne lâche rien avec des matinales et matinées axées autour des loisirs et des infos. Rendez vous pour un zap de la semaine (retour sur les infos de la semaine en Mayenne) à 8h30 et 10h le samedi, un journal des sports aux mêmes heures le dimanche , un rendez vous autour des mobilités ( voitures électriques, de collection...) sans oublier les fondamentaux : jardin, randonnée et cuisine.

Et comme la radio se regarde aussi, vous nous suivez aussi sur France Bleu.fr et les réseaux sociaux Facebook et Twitter