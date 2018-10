Bruno Argoullon, technicien, et Manuel Quesnel, journaliste, ont fait une très grande partie de leur carrière à France Bleu Normandie. Ils viennent de prendre leur retraite et c'est une page qui se tourne pour la radio.

Normandie, France

Ils ont tous les deux fait quasiment toute leur carrière à France Bleu Normandie : Bruno Argoullon derrière la console en tant que technicien et Manuel Quesnel sur les stades et dans les gymnases comme journaliste, plus particulièrement sportif. Tous les deux ont pris leur retraite à quelques jours d'intervalle et c'est une page qui se tourne pour toute l'équipe. D'ailleurs à l'occasion du départ en retraite de "Manu", comme on l'appelle tous, "Nono", comme on l'appelle tous également, a re-pris les commandes de la console pour un journal spécial. :-)

Retraites bien méritées

Après un BTS, Bruno Argoullon a fait ses premiers pas radiophoniques à la Maison de la Radio à Paris avant de gagner la Normandie. Manuel Quesnel a débuté en 1983 à Radio France Normandie Rouen qu'il n'a pas quitté. Avec toujours beaucoup d'enthousiasme, Manu a couvert de nombreuses rencontres sportives arpentant les stades et les équipements sportifs de l'Eure et de la Seine-Maritime. Tous les deux ont su transmettre leur enthousiasme, leur professionnalisme et leur motivation aux jeunes générations.

A l'un et à l'autre, bref à ses deux jolies moustaches, toute l'équipe de France Bleu Normandie souhaite de très belles retraites !