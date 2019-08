France Bleu Normandie fait la part belle aux nouveautés en cette rentrée radiophonique

France Bleu Normandie vous propose plusieurs nouveautés en cette rentrée radiophonique. La radio du réseau France Bleu en Seine-Maritime et dans l'Eure est forte de bons sondages et veut satisfaire encore plus d'auditeurs.

Normandie, France

France Bleu Normandie vous réserve quelques jolies surprises en ce Lundi 26 août, jour de rentrée radiophonique. De 6h à 19h, on vous propose plus de proximité, d'informations, d'interactivité et de bonne humeur.

Un trio pour vous réveiller du Lundi au Vendredi

Autour de Michel Jérôme le matin dès 6h, vous retrouverez pour l'info Yves-René Tapon mais aussi Thomas Schonheere. Le réveil s'annonce vitaminé avec tout le bon cocktail pour bien démarrer la journée : la météo, les routes, les infos locales, nationales et les idées de sorties. Résultat : France Bleu Normandie vous propose de l'info tous les quarts d'heure

Les invités : En plus de l'invité de 8h10, un deuxième invité répondra aux questions de Thomas Schonheere à 7h17.

Chez nos voisins : tous les matins à 6h16, on franchit la Seine car l'actualité normande de l'autre côté du fleuve réserve aussi quelques découvertes intéressantes !

A la une : Les belles histoires des hebdos normands et les coups de coeur de nos journalistes lecteurs matinaux.

Sans oublier, "notre question votre réponse" à 8h20, le grand agenda, l'emploi...

Vous avez plus que jamais la parole

Fête des gosses : Tous les jours, du lundi au vendredi, à 7h12 et 17h18, Fred Romanuik fait réagir les petits écoliers normands sur des mots des expressions ou des phrases.

Carte blanche à… : Du lundi au vendredi à 12h40, Pascal Vaillant met en lumière les besoins, les actions menées par une association de la Seine Maritime ou de l’Eure.

A quatre heure vingt, c’est quatre-vingt : A quatre heure vingt (16h20) nous enchaînons deux titres forts des années 80. Diffusion 16h20 du lundi au vendredi.

Je cherche un normand qui… : Appellez le 02 35 07 66 66 si vous êtes le Normand que Sylvain Geffroy cherche. Chaque jour, Sylvain partira en quête d'un Normand qui fait écho à l'actualité ! Par exemple : Je cherche un Normand qui… a vu le dernier Tarentino. Je cherche un Normand qui…se rend ce soir au concert d'Angèle, Je cherche un normand qui… a décidé de se mettre au sport à la rentrée. Soyez le Normand qui ... à 18h20 du lundi au vendredi.

Histoire : Devant l’émotion suscitée par le décès de notre historien Michel De Decker et l’envie souvent exprimée de pouvoir continuer à l’écouter, Richard Gauthier vous propose de rediffuser la Séquence « Mathilde et Monsieur Sablier – La Normandie racontée à Mathilde » jusqu’à la fin de l’année 2019 soit 80 épisodes diffusés à 15h30 du lundi au vendredi.

France Bleu Normandie forte de 213 600 auditeurs par jour

Un grand merci à tous ! Le sondage Médiamétrie du 25 juillet 2019 conforte France Bleu Normandie (Seine-Maritime et Eure). La radio du réseau France Bleu (groupe Radio France) compte 213 600 auditeurs quotidien soit 2 900 de plus que l'an passé. Surtout France Bleu Normandie est 1ère radio en Seine-Maritime, 2ème dans l'Eure. Elle gagne un point au Havre (6,2 % d'AC pourcentage) et devient première radio à Rouen avec 11,6 % d'audience cumulée (pourcentage).

Médiamétrie, Médialocales, sept. 2018-juin 2019, ensemble des 13 ans et +, lundi-vendredi, 5 h-24 h, Seine-Maritime & Eure

On ne peut que vous dire un "GRAND MERCI" - L'équipe de France Bleu Normandie

Pierre Desaint : nouveau directeur de France Bleu Normandie

Après avoir dirigé France Bleu Normandie pendant 13 ans, Bruno Leroy a quitté ses fonctions fin juin. Il est remplacé depuis cet été par Pierre Desaint. Celui-ci n'est pas un inconnu en Normandie. Pierre Desaint, 51 ans, a été responsable des programmes de France Bleu Normandie à Rouen entre 2008 et 2013 avant de prendre la direction de France Bleu Normandie à Caen qu'il vient donc de quitter.