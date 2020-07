France Bleu Normandie (Calvados-Orne) gagne 13 900 auditeurs en un an, merci à vous !

Vous êtes 118 000 auditeurs à écouter chaque jour France Bleu Normandie (Calvados-Orne), soit près de 14 000 auditeurs de plus en un an ! Un grand merci à vous que vous soyez auditeur fidèle ou nouveau venu en cette année si particulière. France Bleu plus que jamais à vos côtés !

Les sondages Médiamétrie sont toujours attendus avec une certaine fébrilité en juillet : cette année, ils viennent récompenser une année si particulière où vous avez été nombreux à nous rejoindre. En un an, France Bleu Normandie (Calvados-Orne) a gagné 13 900 auditeurs, soit la plus forte progression d'audience sur un an des 44 radios locales du réseau France Bleu. La durée d'écoute a également fortement progressé (+2,1%), ce qui veut dire que non seulement vous êtes plus nombreux à nous écouter mais vous le faites aussi plus longtemps chaque jour.

Au total, avec France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie (Seine Maritime-Eure), vous êtes 399 800 auditeurs à écouter France Bleu en Normandie chaque jour.

Passons un bel été ensemble avant une rentrée marquée par de nouveaux rendez-vous et toujours le plaisir de vous accompagner au quotidien !