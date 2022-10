France Bleu Normandie : proximité, solidarité et fierté

France Bleu Normandie et son studio mobile

Proximité, solidarité et fierté : dans le Calvados et l'Orne, France Bleu Normandie est toujours plus proche de vous pour vous accompagner au quotidien.

Nouveautés : France Bleu Normandie est la radio de la famille et de la transmission et le montre dans les programmes 2022/2023 :

Class' Radio : les jeunes ados normands nous en disent plus sur leurs envies, leurs aspirations, leurs visions du monde et de l’actu ! En partenariat avec le CLÉMI et le Rectorat de l'académie de Normandie.

: les jeunes ados normands nous en disent plus sur leurs envies, leurs aspirations, leurs visions du monde et de l’actu ! En partenariat avec le CLÉMI et le Rectorat de l'académie de Normandie. Le Dico des ados diffusé pendant les vacances scolaires en partenariat avec l’éducation nationale. France Bleu fait un pont entre les générations : les jeunes livrent et traduisent les expressions qu'ils emploient souvent.

Les émissions de votre journée :

Le 6/9 de France Bleu Normandie avec l’information de proximité et un journal toutes les 30 minutes.

avec l’information de proximité et un journal toutes les 30 minutes. Côté Culture : des idées de partage et de sorties pour toute la famille, Côté Experts pour vous donner les meilleurs conseils et Côté Saveurs véritable réseau social gourmand normand…

: des idées de partage et de sorties pour toute la famille, pour vous donner les meilleurs conseils et véritable réseau social gourmand normand… La Boite à son : les reconnaitre, c’est peut-être décrocher le gros cadeau de la semaine ! Rendez-vous dans Côté jeu de 11h à 12h.

Retrouvez également vos rendez-vous préférés :

Norm'Handi accessible : la chronique qui vous dit tout sur les services dédiés, les aménagements de nos villes et communes pour mieux vivre au quotidien avec les normands concernés par le handicap.

: la chronique qui vous dit tout sur les services dédiés, les aménagements de nos villes et communes pour mieux vivre au quotidien avec les normands concernés par le handicap. EnsembleU : le rendez-vous de la solidarité en Normandie.

: le rendez-vous de la solidarité en Normandie. La Sélection FBN : zoom sur les grands évènements dont France Bleu Normandie est fièrement partenaire.

: zoom sur les grands évènements dont France Bleu Normandie est fièrement partenaire. Les normands sont formidables : ils changent de vie et se réalisent, les normands audacieux sont mis en avant sur France Bleu Normandie.

: ils changent de vie et se réalisent, les normands audacieux sont mis en avant sur France Bleu Normandie. Partagez sur France Bleu : les normands annoncent spontanément leurs rendez-vous et manifestations.

Et aussi : Les randonnées en Normandie, Nature et jardins en Normandie, sous le sabot d'un cheval ou le coin des pêcheurs...

Vous pouvez réécouter toutes les émissions de France Bleu Normandie ici.

