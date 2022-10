France Bleu Orléans se regarde aussi sur France 3 à partir du 11 octobre

À partir du mardi 11 octobre, votre radio locale sera aussi dans votre petite lucarne. France Bleu Orléans sera aussi diffusée à la télé, au petit matin, sur France 3 chez nos confrères du service public. Les téléspectateurs du Centre-Val de Loire découvriront chaque matin, du lundi au vendredi, l'équipe de la matinale : Marc Yvan (animateur), Lydie Lahaix (journaliste) et François Breton (journaliste).

Infos, météo, trafic, invités, chroniques et jeux, tous les rendez-vous habituels de la radio s'écouteront et se regarderont entre 7h et 9h, enrichis d'images et d'illustrations de France 3 Centre-Val de Loire.

Comment suivre la matinale en direct télévisé ?

Diffusion sur l'application France Bleu, en live et en replay sur France Bleu Orléans

En live sur la TNT dans le Loiret sur le canal 3.

Sur les box des opérateurs internet : Canal n°438 sur la SFR Box de SFR, canal n°477 sur la Bbox de Bouygues Telecom, canal n°308 de la Box Orange, canal n°309 sur la Freebox, chaîne n°357 sur Canal Sat et chaîne n°316 sur Fransat.

Les rendez-vous habituels diffusés à la télé