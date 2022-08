France Bleu Paris fait sa rentrée au Village International de la Gastronomie, au pied de la Tour Eiffel !

Placé sous le haut patronage du Président de la République, l'évènement est une parfaite plateforme de promotion de la gastronomie à travers le monde. Le Village International de la Gastronomie est le plus grand événement mondial consacré aux cuisines populaires. Réservés par les ambassades et les représentants des communautés étrangères à Paris, les stands du Village cuisinent ensemble pour les innombrables visiteurs français et étrangers.

France Bleu Paris y célèbre sa rentrée

C'est dans ce cadre, sur une scène montée pour l'occasion que France Bleu Paris y célébrera sa rentrée avec un concert regroupant les dernières "Révélation France Bleu" : Philippe Campion, Suzanne, Pierre de Maere et Stéphane le Vendredi 2 Septembre, avec pour tout décor les scintillements de la Tour Eiffel et les Jardins du Trocadéro.

Restez d'ailleurs bien fidèles à France Bleu Paris et francebleuparis.fr : nous vous offrons pour l'occasion une expérience VIP pour assister au concert avec une vue incroyable sur l'un des plus iconiques monument parisien : la Tour Eiffel.. Plus d'infos à venir très prochainement !

Le Village International de la Gastronomie

L'alimentation a repris une place importante dans nos vies pendant les confinements successifs du à la COVID. Nous avons cuisiné, essayé de nouvelles recettes, ouvert nos horizons gustatifs et partagé les bons conseils avec nos amis et notre famille. C'est ce partage et cette communauté retrouvée que célèbre le Village International de la Gastronomie, placé sous le haut patronage du Président de la République.

48 pays et régions seront représentées dans les Jardins du Trocadéro. le Village propose également des démonstrations culinaire ainsi que des spectacles de danse ou encore des concerts afin de plonger un peu plus encore les visiteurs dans d'autres cultures.

Pour cette 5ème édition, c'est l'Indonésie qui est à l'honneur et Guy Savoy est le parrain. En 2021, il est désigné pour la 5ème fois consécutive "Meilleur restaurant au monde" selon le classement La Liste. Guy Savoy est également Administrateur de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires, membre fondateur du Collège culinaire de France, membre du Comité Colbert depuis 2013, et membre du Conseil de promotion du tourisme.