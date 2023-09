France Bleu Paris fait sa rentrée : bienvenue chez vous

Direction la plus belle vue de Paris avec la Tour Montparnasse et France Bleu Paris

Avant de fêter ensemble nos retrouvailles lors de notre grand concert de rentrée le 7 septembre au pied de la Tour Eiffel , voici ce qui vous attend sur votre antenne 100% francilienne.

6h-9h : Le 6/9 France Bleu Paris avec Romain Ambro, Mélodie Pépin et Aude Raso

Romain et toute l'équipe vous réveillent en douceur et avec sourire. Au menu : infos pratiques pour vos déplacements en voiture ou en transports en commun, l'actu locale pour tout savoir de ce qu'il se passe autour de vous ou encore interviews avec celles et ceux qui font l'actualité de la région …

Et à l'approche des JO de Paris 2024, France Bleu Paris continue de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions dans "France Bleu Paris 2024 : Les JO chez moi, mode d'emploi" .

Retrouvez également “100% PSG, le billet” , “C’est quoi c’chantier” et “L’éco d’ici” .

9h-10h : France Bleu Paris à votre service avec Corentine Feltz et Valère Corréard

Une heure d'échange, de conseils et de solutions entre auditeurs mais aussi avec des spécialistes sur tous les sujets de votre quotidien. Valère Corréard quant à lui vous présentera toutes les solutions qui existent pour répondre à notre thématique du jour. 01.42.30.10.10 : cette émission est la vôtre !

10h-11h : Bienvenue chez vous avec Corentine Feltz et David Kolski

Chaque jour, découvrez le restaurant, petit bistrot ou snack à ne pas manquer autour de chez vous. On en profite aussi pour découvrir les lieux incontournables de votre ville avec vos conseils et notre baladeur sur place, à vos côtés.

11h-12h : Paris Express avec Laurent Petitguillaume

Une heure de jeu et de curiosités locales dans la bonne humeur, cadeaux à la clé !

De 12h à 16h, retrouvez nos programmes nationaux toujours plus proches de vous. Retrouvez tous les détails juste ici !

16h – 18h : Le 16/18 de France Bleu Paris avec Eric Bastien

Rentrez à la maison avec toutes les infos dont vous avez besoin, dans la bonne humeur et en musique.

18h – 19h : 100% PSG, le mag’ avec Pia Clemens

Une heure pour tout savoir sur l’actualité du PSG avec Pia Clemens et nos invités. Nous ouvrirons également la porte aux clubs de toute la région qui font briller le sport en Île-de-France.

De 19h à 21h : Retrouvez toute l’actualité musicale et culturelle sur France Bleu et dès 21h : c’est libre antenne avec Johann Roques. On vous explique tout ici !

Le weekend

7h-9h : Le 7/9 de France Bleu Paris avec Johann Guérin

9h – 11h : Le weekend est à vous avec Sophie Scarpula

Toutes les recommandations sorties de France Bleu Paris pour votre weekend sont à retrouver avec Sophie, mais aussi des jeux et vos recommandations loisirs ! Et notre baladeur, Romain Bruneau, sera sur le terrain à vos côtés pour vous faire vivre les petites et grandes manifestations en direct.

11h – 12 : Paris Express, le jeu avec Sophie Scarpula

Et l’après-midi : gourmandises, confessions, loisirs et musique sont au rendez-vous ! Toutes les infos juste ici.

Vous l’avez compris, France Bleu Paris fait sa grande rentrée et c’est aussi la vôtre. Plus que jamais, notre antenne vous est ouverte pour partager, questionner, faire émerger les grandes et les petites préoccupations du quotidien. France Bleu Paris, c’est votre radio 100% francilienne, à votre service et à vos côtés. Un seul numéro à retenir : 01.42.30.10.10. Bienvenue chez vous.