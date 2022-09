Participez à la consultation citoyenne #MieuxSinformer

France Bleu s’associe à DE FACTO, un projet européen fédérant chercheurs, journalistes et acteurs de l’éducation aux médias et à l’information, autour de la consultation citoyenne "Comment permettre à chacun de mieux s’informer ?"

Comment permettre à chacun de mieux s'informer ? C'est le thème de la consultation citoyenne initiée par le projet DE FACTO - pendant français d’un collectif européen (EDMO - Observatoire européen des médias numériques) soutenant des réseaux indépendants de travail sur la désinformation en Europe - à laquelle s'associe France Bleu.

La lutte contre la désinformation constitue un enjeu central pour l’équilibre de nos démocraties. En France, 83% des citoyens*, lorsqu’ils en ont conscience, estiment avoir déjà été exposés à des informations déformant la réalité ou tout simplement fausses.

Jusqu'au 30 septembre, vous pouvez formuler vos propositions et voter pour des solutions via le module ci-dessous ou la plateforme mieuxsinformer.make.org. De vos propositions émergeront des solutions concrètes. Elles permettront à DE FACTO de formuler des recommandations destinées aux décideurs politiques, afin d’aider notre pays à surmonter les pièges de la désinformation et permettre à l’ensemble de nos concitoyens de pouvoir se forger leur propre opinion dans un environnement médiatique et numérique mieux régulé.

Proposez, votez et agissons ensemble !

La campagne en ligne #MieuxSinformer est portée par les membres fondateurs de DE FACTO (Sciences Po, l’AFP, le CLEMI et XWiki SAS) et leurs partenaires (France Télévisions / France info, 20 Minutes, les titres du groupe EBRA - L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain, Le Bien Public, Vosges matin, Le journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, DNA, L’Alsace, Le Dauphiné Libéré -, ainsi que la plateforme citoyenne Make.org). D’autres médias ont vocation à la rejoindre.

Les propositions et votes qui émergeront autour de cette grande cause viendront alimenter les réflexions du consortium pour proposer des pistes de solutions concrètes au niveau national et européen. Les résultats de la consultation seront rendus publics à l’occasion d’une conférence de restitution à l’automne 2022.

* Baromètre Kantar Public Onepoint pour La Croix - janvier 2021