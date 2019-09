France Bleu Pays Basque sera diffusée sur France 3 Euskal Herri d'ici 2022

Votre radio à la télé ! C'est le projet du réseau France Bleu pour ses 44 radios locales, d'ici 2022. Depuis janvier, les matinales de France Bleu Occitanie et France Bleu Azur sont déjà diffusées sur les antennes locales de France 3. Le projet est donc le même pour France Bleu Pays Basque, qui doit voir sa matinale diffusée sur France 3 Euskal Herri d'ici 2022.

"France Bleu et France 3 représentent l'ultra proximité", note Jean-Emmanuel Casalta, le directeur du réseau France Bleu. Il était l'invité de France Bleu Pays Basque ce vendredi matin. "Les deux médias vont donc coopérer pour élargir la proposition de proximité. C'est une proposition qui fonctionne puisque les deux antennes d'expérimentation, à Toulouse et à Nice, ont vu leur audience doubler."

"Quand on est un grand média généraliste, on ne veut pas abandonner un support d'expression. On veut être sur tous les supports d'expression !" - Jean-Emmanuel Casalta