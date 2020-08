France Bleu Pays d'Auvergne fait sa rentrée ce lundi 31 août. Du lundi au jeudi dès 6 heures, vous vous réveillez avec Philippe Viallon et Juliette Micheneau, et le vendredi avec Laurent Boucry, pour une matinale radio remplie d’actus, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée avec des infos sur ce qui se passe près de chez vous et plus loin, des infos locales tous les quarts d'heure, des infos trafic et mobilité en temps réel.

Une avalanche de nouveautés, des rendez-vous qui s’installent mais toujours une même promesse : 100% d’émotions auvergnates ! Lionel Lepage, directeur de France Bleu Pays d'Auvergne

Parmi les nouveaux rendez-vous du matin, Patricia Farat vous propose de passer en revue toutes les petites choses qui font un auvergnat dans T'es Auvergnat si... à 6h16 et de vous intéresser aux associations auvergnates dans C'mon asso à 6h46. Le blog de la mobilité quant à lui, se propose de présenter les évolutions des comportements et des mentalités en matière de mobilité durable, déniche des astuces et des solutions pour moins consommer. Jean-François Pujante à 7h54 dans Circuits courts met en avant les producteurs locaux et donne la parole aux agriculteurs, restaurateurs, artisans, citoyens de notre région.

Une matinée toujours aussi riche

Dès 9h vous retrouvez Lucie Agostinho qui répond à vos questions entourée de ses experts, puis à partir de 10h, Lucie reçoit dans l'Auvergne Gourmande les artisans et producteurs locaux, et vous conseille les bonnes adresses dans la région. Découvrez à partir de 11h notre jeu C'Oui ou bien C'Non avec comme règle principale : la bonne humeur !

Des rendez-vous à ne pas manquer l'après-midi et le week-end

En semaine dès 16h Christophe Noiseux vous présente son Invité H20 pour parler protection de l'environnement en Auvergne. A partir de 16h30 Patricia Farat et Nathalie Combre prennent le relais pour une fin d'après-midi "Happy hours" jusqu'à 18h00. France Bleu Pays d'Auvergne vous raccompagne à la maison et dans la bonne humeur avec l’info trafic en temps réel et la météo 100% locale. L’occasion aussi de découvrir tout ce qui mérite le détour dans la région et les spectacles. Laurent Boucry dans Grand écran en Auvergne à 17h35, vous fait part de l'’actu du cinéma en Auvergne. Enfin retrouvez après les infos de 18h, 100% ASM, toute l'actu du rugby et de l'ASM, en compagnie de Jean-Luc Guillet et ses invités. Le week-end retrouvez Christophe Noiseux pour son Reportage H20 à partir de 10h le samedi, et le dimanche à 10h c'est toute l'actualité vue par les P'tits bougnats en compagnie de Mylène Baganas.