Les résultats d'audience pour la saison 201-2018 viennent d'être communiqués. France Bleu Périgord reste la première radio en Dordogne et bat un nouveau record en audience cumulée.

De plus en plus d'auditeurs à l'écoute de France Bleu Périgord. Médiamétrie vient de publier ce jeudi 26 juillet les résultats d'audience des radios locales pour la saison 2017-2018. Au quotidien, 91.900 auditeurs écoutent France Bleu Périgord ce qui fait de votre radio, la première radio de Dordogne. Cela représente 5.700 auditeurs de plus par rapport à l'an dernier.

Cette année encore, France Bleu Périgord bat un nouveau record avec 25,8 points d'audience cumulée (la proportion d’auditeurs différents écoutant au moins une seconde une radio). Un chiffre en progression constante depuis trois ans.

Ce succès se double d'une présence assure sur les réseaux sociaux. Avec 80.797 fans sur Facebook, France Bleu Périgord est la deuxième page Facebook locale du réseau France Bleu. A cela s'ajoutent 6.082 abonnés sur Twitter et 6.952 abonnés sur Instagram. Chaque mois, le site francebleu.fr bat lui aussi de nouveaux records (15 millions de visites par mois).

Toute l'équipe de France Bleu Périgord remercie ses auditeurs et internautes pour leur fidélité et souhaite la bienvenue aux nouveaux !