France Bleu Périgord se regarde aussi sur France 3 à partir du 6 décembre

À partir du mardi 6 décembre, vous pourrez voir qui vous parle à la radio ! France Bleu Périgord sera aussi diffusée à la télé sur France 3 au petit matin. Les téléspectateurs de Dordogne découvriront chaque matin, du lundi au vendredi, l'équipe de la matinale : Louis de Bergevin, Benoît Chomaud et Corinne Duval mais aussi Julien Pelé et Marc Bertrand, Emmanuel Claverie et Charlotte Jousserand. Infos, météo, trafic, invités, chroniques et jeux, tous les rendez-vous habituels de la radio se regarderont entre 7h et 9h enrichis d'images et d'illustrations de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

ⓘ Publicité

Diffusion sur l'application "Ici" par France Bleu et France 3, en live et en replay sur France Bleu Périgord

En live sur la TNT en Dordogne sur le canal 3

Les rendez-vous habituels diffusés à la télé :