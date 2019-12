France Bleu Périgord vous offre votre calendrier avec les photos de l'équipe

24000 Périgueux, France

A l'heure où on dit que le papier ne fait plus recette au profit des supports numériques, le calendrier que distribue France Bleu Périgord lui fait toujours recette. Chaque année, au mois de décembre, la radio de service public, numéro 1 en Dordogne (source médiamétrie juillet 2019), offre de grands calendriers à ses auditeurs ( 55 cm X 43 cm). Ils peuvent y retrouver les photos de l'équipe et notamment mettre un visage sur les personnes qu'ils ont l'habitude d'écouter.

L'équipe de France Bleu Périgord est en photo comme ici Charlotte Jousserand, une des journalistes qui présente les informations le matin - Charles Boncheau Raccoun's colors

2000 calendriers imprimés

2000 calendriers ont été imprimés à cette occasion. Cette année, la distribution aura lieu à partir du mercredi 04 décembre de 07h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Les auditeurs doivent de rendre à l'accueil de France Bleu Périgord, 1 cours saint-Georges à Périgueux. Les calendriers seront distribués à raison de deux calendriers maximum par personne. Une autre distribution aura lieu samedi 07 décembre sur le marché de Noël de Sarlat où France Bleu Périgord sera en direct de 10h à 12h30.