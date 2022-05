Récompensée au Grand Prix Stratégies de l’innovation média 2022, France Bleu reçoit le Prix Or dans la catégorie Meilleure émission, initiative en radio, pour la création, le développement et la mise en place de la consultation citoyenne « Ma France 2022 » avec France 3 Régions et Make.org

France Bleu Prix Or dans la catégorie Meilleure émission au Grand Prix Stratégies de l’innovation média

Ma France 2022 est devenue la plus grande consultation citoyenne en ligne jamais menée par la société civile en France avec une idée-force : créer un espace d’échange direct entre les citoyens et le monde politique avec une question posée : « Quelles priorités pour notre pays demain ? »

Nous sommes très fiers d’avoir initié cette tribune d’expression unique et inédite et bien sûr des résultats obtenus qui, si besoin était, nous légitiment plus que jamais dans notre promesse affichée d’être le porte-voix des territoires. Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu

Remise du Grand Prix Stratégies

France Bleu, au cours de ces 8 mois d’avant l’élection présidentielle, avait une carte majeure à jouer. Le succès a été au rendez-vous, et les objectifs dépassés !

Il s’agissait de donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer, d’échanger, de débattre, d’être écoutés sur l’ensemble de leurs préoccupations mais aussi d’interpeller l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle sur leurs plans d’actions respectifs relatifs à ces mêmes préoccupations.

Bilan Ma France 2022

Sur l'antenne France Bleu, dans l'émission Ma France du lundi au vendredi entre 13h et 14h, Wendy Bouchard a relayé les résultats de la consultation et mis en avant les priorités des citoyens, avec chaque vendredi la participation d'un invité politique répondant aux questions des auditeurs.

Un aboutissement fort : « L’Agenda citoyen » et ses 12 priorités !

La mobilisation, massive et spontanée, nous a permis d’établir « L’Agenda citoyen » qui reflète les 12 priorités des Françaises et des Français : des priorités très spécifiques aux territoires et des solutions proposées correspondant à de réelles préoccupations du quotidien.