France Bleu Provence cuisine ce mercredi 2 mars 2022 sur le marché de Gardanne

France Bleu en partenariat avec France Terre de Lait crée l'événement et organise sa tournée des marchés partout en France. Retrouvez l'équipe de France Bleu Provence en direct du marché de Gardanne de 9h à 11h pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux.

Que va-t-il se passer le mercredi 2 mars 2022 sur le marché de Gardanne ?

Une émission de radio en direct de 9h à 11h avec vous et les producteurs de Provence pour mettre en avant les produits en circuit court et un chef de cuisine qui relève le défi France Bleu ! Avec 30 euros, un chef local doit faire son marché et réaliser un menu pour 6/8 personnes, en y intégrant deux produits laitiers.

Venez sur le marché de Gardanne ce mercredi 2 mars 2022 pour goûter les préparations du jour et gagner des cadeaux France Bleu !

France Terre de Lait c'est quoi ?

France Terre de Lait garantit pour chaque litre de lait et chaque produit laitier français : son origine France, sa qualité et un savoir-faire local.