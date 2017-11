France Bleu Provence et les embouteillages de Marseille filmés par "Complément d'enquête"

Ce jeudi 23 novembre à 23h, France 2 diffuse un nouveau numéro de l'émission de Thomas Sotto "Complément d'enquête" consacrée à la perte de temps dans les embouteillages.

Comment garder un peu de temps pour soi quand tout s'accélère dans notre vie quotidienne ? Question posée par les équipes de "Complément d'enquête" de France 2 pour ce numéro consacrée aux "voleurs de temps".

Parmi les sujets abordés : la perte de temps dans les embouteillages à Marseille et en Provence. Reportage avec ceux qui subissent les embouteillages au quotidien et ceux qui les analysent, notamment au sein de France Bleu Provence.

France Bleu Provence à la télé

Nos confrères ont ainsi suivi deux auditrices de France Bleu Provence, Johanna et Jessica de Bouc-Bel-Air dans leurs galères quotidiennes, mais aussi des artisans et chauffeurs de taxis à Marseille et des spécialistes de la question. Vous verrez également une partie de l'équipe de France Bleu Provence : son directeur Eric Navarro et l'animateur le plus friand d'info-trafic, Cédric Frémi, lors de son émission de fin d'après-midi ("On fait la route ensemble - Ca vaut le détour" 16h/19h).

Un formidable outil de convivialité mis au point par France Bleu Provence, une communauté d'automobilistes qui s'entraident. On a pu voir comment le fait d'avoir l'info et se soutenir fait que le temps passe plus vite - Manuel Tissier, journaliste de France 2 et auteur de ce reportage

