France Bleu Provence fait sa rentrée : découvrez nos nouveaux programmes

Lundi 31 août, France Bleu Provence fait sa rentrée ! De nombreuses nouveautés vous sont proposées pour continuer de faire vivre les Bouches-du-Rhône et le Var, de mettre en lumière ceux qui en sont les acteurs et surtout de vous rendre service, vous informer et vous divertir au quotidien.

5h - 6h : Thomas Sechier et Sophie Scarpula

Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous, dans "Le club des lève-tôt".

6h - 7h : Kévin Colloc - 💯% local - 🆕

Une pré-matinale autour de l'info et le divertissement avec les Provençaux du bout du monde, les nouvelles de nos maires, un nouveau duo d'humour : Charlie et Styl'O et leurs parodies de chansons sur des thématiques d’actualité et du quotidien.

7h - 10h : Philippe Richard - 💯% local

7h-9h : de l'info et de l’interactivité avec des moments forts : "A vous de nous le dire" et vos réactions en direct sur l'actualité, les Circuits-courts, "La nouvelle éco", " Dites-le en marseillais " avec Médéric Gasquet-Cyrus à 7h45, et "L'actu des médias" à 8h45.

9h-9h30 : " Côté culture, comptez sur nous " avec Hervé Godard et un coup de cœur de Corinne Zagara : les meilleures idées de sortie et toute l'actualité culturelle.

9h30-10h : "Tous experts". Imprégnée de l'air du temps, cette émission permet à nos experts de répondre aux questions des auditeurs.

9h30-10h : "Tous experts". Imprégnée de l'air du temps, cette émission permet à nos experts de répondre aux questions des auditeurs.

10h - 12h : Corinne Zagara - 💯% local

10h-11h : " Tous experts en cuisine ". Toute la cuisine de Provence et toutes les cuisines en Provence avec les chefs et les recettes des auditeurs.

11h-12h : "Embarquement immédiat". Le grand quiz du matin pour gagner de magnifiques séjours.

Kévin Colloc, Philippe Richard et Corinne Zagara © Radio France - Sophie Vernet

12h - 13h : Willy Rovelli - 🆕

On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission ! Après avoir joué au diablotin pendant tout l'été sur France 2, Willy nous revient avec un nouveau rôle, celui d'animateur ! Avec son humour et les chroniqueurs de France Bleu, il abordera les thèmes qui font votre quotidien, invités à l'appui. Et bien évidemment, il continuera de mettre "les points sur les i".

13h - 14h : Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud

Une heure en France pour parler des initiatives des régions, des personnalités qui inventent, proposent, améliorent, des grands événements régionaux.

14h - 15h : Sidonie Bonnec - 🆕

Dans "Minute Papillon !", Sidonie Bonnec s'intéresse à ce qui compose votre quotidien, avec humour et bonne humeur pour comprendre notre société et ses enjeux. Parmi les premiers thèmes qui seront abordées : Pourquoi dormons‐nous ? La rentrée existe‐t‐elle aussi dans la nature ? Les coulisses des métiers ? Comment est née la République Française ?

15h - 16h : Eglantine Emeyé - 🆕

Après avoir parlé du présent avec Sidonie, il sera temps de s'intéresser... au futur avec Églantine dans "C'est déjà demain" ! Avec vos témoignages et les interventions de nos spécialistes, nous essaierons de savoir comment nous pouvons mieux vivre, ensemble, et ré-inventer notre quotidien.

Willy Rovelli, Frédérique Leteurnier, Sidonie Bonnec et Eglantine Eméyé © Radio France - Christophe Abramowitz

16h - 19h : Mélanie Masson - 💯% local - 🆕

Mélanie raccompagne les auditeurs à la maison des jeux funs, Dédé de Rocca à 18h35, des invités pour sortir le soir-même, un provençal qui nous raconte une expérience dans "Je cherche un provençal qui...", la bonne musique de France Bleu Provence, sans oublier l'info-trafic tous les quarts d'heure.

19h - 20h : Laurent Menel - 💯% local

"100% OM" revient pour suivre toute l'actualité de l'Olympique de Marseille mais aussi les grandes pages de son histoire qui ont fait et font toujours sa gloire.

20h - 1h : Arnold Derek et les programmes du soir - 🆕

20h - 20h30 : "La Nouvelle Scène France Bleu". Une demi-heure pour ouvrir nos horizons musicaux et découvrir ceux qui feront la musique demain et interview et en live.

20h30 - 22h : "France Bleu-Blanc-Hits". 1h30 de programmation 100% artistes francophones !

22h - 22h30 : "France Bleu part en Live". 22h30 - 1h : "France Bleu Collector".

Mélanie Masson, Laurent Menel et Arnold Derek © Radio France - Sophie Vernet / Christophe Abramowitz

6h - 7h le week-end : Stéphane Jobert - 🆕

Stéphane Jobert rejoint lui aussi la grande famille France Bleu avec l'objectif de vous réveiller, tous les weekends, avec le sourire et les infos qui vous intéressent près de chez vous ! Vous retrouverez également Benoît Prospero et sa Planète Bleue pour savoir comment mieux faire pour notre planète.

7h - 10h le week-end : Thibaud Gaudry - 💯% local - 🆕

7h-9h : " On est à l'heure ". Des infos, la météo mais aussi des bons plans sorties pour organiser votre week-end, car le samedi et le dimanche matin, " on est encore à l'heure " pour aller ici ou là !

9h-10h : "Tous experts". Une heure entière de musique et de conseils bricolage le samedi avec Cédrick Monet et jardinage le dimanche avec Françoise Lefebvre.

10h - 12h30 le week-end : Cédric Frémi - 💯% local - 🆕

10h-11h : " Destination Provence ". Grâce aux guides-conférenciers, redécouvrons notre région et remontons le temps en visitant les plus beaux sites et en vous racontant l'histoire des monuments et de celles et ceux qui en ont été à l'origine.

11h-12h : " A la recherche de la cigale d'or ". Une ville, puis un lieu précis à découvrir grâce à une énigme , dans une ambiance de chasse au trésor avec à la clé... un très beau cadeau !

". Une ville, puis un lieu précis à découvrir grâce à , dans une ambiance de avec à la clé... un très beau cadeau ! 12h-12h30 : "A la recherche de la cigale d'or, la suite". Les commerçants, artisans, producteurs et bonnes adresses du lieu mis en avant sont sur France Bleu Provence.

Vos animateurs du week-end : Thibaud Gaudry, Cédric Frémi et Eric Thomas © Radio France - Christophe Abramowitz

12h30 - 16h le week-end

12h30 - 13h : "Le Mag Loisirs Weekend".Tour de table de l'actualité culturelle sous toutes ses formes (littérature, cinéma, télévision) avec Laurent Petitguillaume.

13h - 14h : Une heure en France, le weekend, en famille. Les bons plans en région pour profiter d'un week-end familial, les activités, les initiatives, les événements pour réunir petits et grands avec Géraldine Mayr.

14h - 15h : Les Ateliers de Créations Radiophoniques de France Bleu compilent le meilleur de leurs productions : expérience audio conseillée ! - 🆕

15h - 16h : "France Bleu part en Live". Une heure de musique en live.

16h - 19h le week-end : Eric Thomas - 💯% local

Trois heures de musique pour rentrer tout détendu des courses, de la promenade ou du repas de famille, avec des idées de sorties pour le week-end ou la semaine suivante, et à 18h : "La nouvelle scène France Bleu Provence" le samedi et "Stade Bleu Provence" le dimanche.

19h - 20h le week-end

Le samedi : "Dans le rétro !" pour mieux connaître la vie d'une personnalité avec Déborah Grunwald.

Le dimanche : "Planète Liza". Sport, exploration, aventure... Bixente Lizarazu vous invite à partager l’expérience de ses invités : des hommes, des femmes de défis, qui nous racontent leur passion, leur métier, leurs expériences marquantes et atypiques, leurs difficultés, leurs réussites, leurs apprentissages. - 🆕

Bixente Lizarazu © Radio France - Christophe Abramowitz

Bonne rentrée avec France Bleu Provence !