France Bleu Provence fait sa rentrée : découvrez nos nouveaux programmes

Lundi 30 août, France Bleu Provence fait sa rentrée ! Radio des circuit-courts qui rend service à ses auditeurs, mais aussi engagée dans la protection de l'environnement, dans la vie culturelle et économique, ses ondes relient les Provençaux et continuent de nouer un lien unique avec ses auditeurs.

5h - 6h : Thomas Sechier et Sophie Scarpula

Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous, dans "Le club des lève-tôt".

6h - 9h30 : Philippe Ricard (Kévin Colloc le vendredi) - 💯% local

De l'info et de l’interactivité avec des moments forts : " Comment ça va M. le maire / Mme le maire ? " et les nouvelles de nos communes, " C'est la vie en Provence " et les associations et initiatives qui innovent pour le bien commun, " Moi utile " et le portrait d'un auditeur engagé pour les autres ou le bien commun, les " Circuits-courts ", " Dites-le en marseillais " avec notre linguiste Médéric Gasquet-Cyrus à 7h40, et "Le clin d'oeil de Zize" notre humoriste marseillaise à 8h40.

🆕 8h10-8h40 : " Au cœur de l'actu " avec David Aussillou , un invité politique ou issu de la société civile pour décoder les enjeux d'actualité à quelques mois de l'élection présidentielle, et les questions et témoignages des auditeurs . France Bleu Provence prend le temps de décrypter et de vous écouter.

" avec , politique ou issu de la société civile pour décoder les enjeux d'actualité à quelques mois de l'élection présidentielle, et les questions et témoignages des . France Bleu Provence prend le temps de décrypter et de vous écouter. 9h-9h30 : "Circuits Bleu - Côté culture" avec Hervé Godard et Corinne Zagara. Les meilleures idées de sortie, toute l'actualité culturelle : livres, cinéma, musique, disques, télé...

Camille Payan, Philippe Richard, Florent Le Saux et David Aussillou © Radio France - Sophie Vernet / Christophe Abramowitz

9h30 - 11h : Corinne Zagara - 💯% local

9h30-10h : " Circuits Bleu - Côté experts solidaires " : un magazine qui simplifie le quotidien, propose des solutions et partage les astuces et bonnes pratiques des spécialistes de France Bleu Provence (notaire, herboriste, médecin du sport, psychologue, vétérinaire, expert automobile...).

10h-11h : "Circuits Bleu - Côté saveurs méditerranéennes". Toute la cuisine de Provence et toutes les cuisines en Provence avec les chefs et les recettes des auditeurs.

11h - 12h08 : Cédric Frémi - 💯% local - 🆕

Après vous avoir fait tourner en bourrique la saison dernière avec la Cigale d'or, Cédric retrouve les commandes du grand jeu de France Bleu Provence, intitulé cette saison "Circuits-Bleu - Côté jeu... je crains dégun !". Dans une ambiance 100% marseillaise, les questions fusent et les meilleurs candidats sont récompensés par de magnifiques cadeaux et séjours bien-être.

Corinne Zagara et Cédric Frémi animent "Circuits Bleu" © Radio France - Christophe Abramowitz

12h08 - 13h : Willy Rovelli

On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission ! Autour d’un thème de société dans l’air du temps, d’invités de la société civile ou de personnalités, Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs vous aident à rendre votre vie plus simple, à mieux vivre le quotidien avec, chaque jour, votre dose d’ondes positives. Et bien évidemment, il continuera de mettre "les points sur les i".

13h - 14h : Wendy Bouchard - 🆕

"Ma France" est la nouveau magazine d’actu des 44 France Bleu, pour mieux comprendre les enjeux de cette France convalescente à quelques mois de l'élection présidentielle, avec un invité quotidien, et Régis Mailhot pour son billet d’humeur autour de l’actu et sa revue de presse.

14h - 15h : Sidonie Bonnec

"Minute Papillon !" est le magazine joyeux de culture générale pour comprendre le monde, ses coulisses, ses enjeux, ses secrets !

15h - 16h : Frédérique Le Teurnier - 🆕

Le magazine du mieux vivre en famille, qui aborde les changements et l’évolution de notre société. Avec les témoignages des auditeurs et des experts, scientifiques, coachs, écrivains, philosophes...

Willy Rovelli - Wendy Bouchard - Sidonie Bonnec - Frédérique Le Teurnier © Radio France - Christophe Abramowitz / Christophe Lartige

16h - 18h : Mélanie Masson - 💯% local

Mélanie raccompagne les auditeurs à la maison avec des idées de sortie culture, circuits-courts et environnement, mais aussi des jeux funs, la bonne musique de France Bleu Provence, et l'info-trafic.

18h - 20h : Laurent Menel - 💯% local

18h-19h : " France Bleu Provence, c'est bon pour le moral ! " 🆕 - Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier le tracas du quotidien avec des bonnes nouvelles et uniquement des bonnes nouvelles. Des ondes positives, pour rentrer à la maison l'esprit détendu grâce aux invités et aux humoristes de France Bleu Provence.

19h-20h : "100% OM" continue plus que jamais de suivre toute l'actualité de l'Olympique de Marseille mais aussi les grandes pages de son histoire qui ont fait et font toujours sa gloire.

20h - 1h : Eric Bastien et les programmes du soir - 🆕

20h - 20h30 : "La Nouvelle Scène France Bleu". Une demi-heure pour ouvrir nos horizons musicaux et découvrir ceux qui feront la musique demain et interview et en live.

20h30 - 21h : "La Nouvelle Scène de l'humour" - 🆕. Le grand concours pour dénicher les nouveaux talents du rire sous le parrainage d’un humoriste renommé. Chaque soir, du lundi au jeudi, un humoriste confirmé nous présente un jeune talent, et le vendredi place à la nouvelle génération d’humoristes de nos régions.

21h - 22h30 : "France Bleu-Blanc-Hits". 1h30 de programmation 100% artistes francophones !

22h30 - 1h : "France Bleu Collector".

Mélanie Masson, Laurent Menel et Eric Bastien © Radio France - Christophe Abramowitz

6h - 7h le week-end : Johann Guérin - 🆕

Au petit matin, un réveil souriant entre infos essentielles et positives pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée

7h - 10h le week-end : Thibaud Gaudry - 💯% local

7h-9h : Des infos, la météo, des bons plans sorties pour organiser votre week-end, du patrimoine, des conseils lecture... de quoi bien débuter la journée !

9h-10h : "100% service". Une heure entière de musique et de conseils bricolage le samedi avec Cédrick Monet et jardinage le dimanche avec Françoise Lefebvre.

10h - 12h30 le week-end : Kévin Colloc - 💯% local - 🆕

10h-11h : " A la recherche de la cigale d'or ". Une ville à découvrir grâce à une énigme , dans une ambiance de chasse au trésor avec à la clé... votre cigale d'or en céramique ! Attention, nouvel horaire, la cigale d'or débute désormais à 10h.

11h-12h30 : "Ca bouge en Provence" - 🆕. L'antenne est ouverte aux auditeurs pour annoncer les fêtes, rencontres, salons, marchés qu'ils organisent.

Thibaud Gaudry, Kévin Colloc et Eric Thomas vous accompagnent le week-end © Radio France - Christophe Abramowitz

12h30 - 16h le week-end

12h30 - 13h : "Le Mag Loisirs Weekend". Tour de table de l'actualité culturelle sous toutes ses formes (littérature, cinéma, télévision) avec Laurent Petitguillaume.

13h - 14h : Une heure en France en famille. Les bons plans en région pour profiter d'un week-end familial, les activités, les initiatives, les événements pour réunir petits et grands avec Géraldine Mayr.

14h - 15h le samedi : "Dans le rétro". Confidences et philosophie de vie avec l'invité de Déborah Grunwald.

14h - 15h le dimanche : Les Ateliers de Créations Radiophoniques de France Bleu compilent le meilleur de leurs productions : expérience audio conseillée !

15h - 16h : "France Bleu part en Live". Une heure de musique en live.

16h - 19h le week-end : Eric Thomas - 💯% local

Trois heures de musique pour rentrer tout détendu des courses, de la promenade ou du repas de famille, avec des idées de sorties pour le week-end ou la semaine suivante, et à 18h : "L'Aïolive" et les talents musicaux de la région le samedi et "Stade Bleu Provence" pour l'actualité sportive le dimanche.

19h - 20h le week-end

Le samedi : "La nouvelle scène de l'humour : le grand concours" avec David Lantin - 🆕. Chaque samedi, retrouvez les cinq jeunes talents de la semaine et votez pour celui que vous préférez sur francebleu.fr

Le dimanche : "Planète Liza". Sport, exploration, aventure... Bixente Lizarazu vous invite à partager l’expérience de ses invités : des hommes, des femmes de défis, qui nous racontent leur passion, leur métier, leurs expériences marquantes et atypiques, leurs difficultés, leurs réussites, leurs apprentissages.

Bixente Lizarazu © Radio France - Christophe Abramowitz

Bonne rentrée avec France Bleu Provence !