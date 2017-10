France Bleu Roussillon en direct de Barcelone lundi matin

Au lendemain du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, votre radio est en direct de Barcelone, pour une matinale spéciale depuis les studios de Catalunya Ràdio.

A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Ce lundi 2 octobre, France Bleu Roussillon est en direct de Barcelone, de 6h à 9h.

De nombreux invités défileront au micro de votre radio, installée pour l'occasion dans les studios de Catalunya Ràdio. Journalistes, élus, présidents d'associations, politologues seront interrogés par Simon Colboc et Mathieu Ferri pour analyser et comprendre les résultats du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, organisé ce dimanche. Sans oublier les reportages de Sébastien Berriot, et les revues de presse.

Les invités