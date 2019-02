France Bleu Saint-Étienne Loire accueille des auditeurs lors d'une journée spéciale "info de proximité"

Les auditeurs au cœur de l'actualité. Ce jeudi 28 février, les 44 radios locales du réseau France Bleu ont invité leurs auditeurs à venir assister à la "fabrique" de l'info dans ses bureaux et ses studios. Ils étaient quatre à visiter les studios de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Saint-Étienne, France

À l’heure où le traitement de l’information par les médias est débattu, le réseau France Bleu a organisé ce jeudi une journée spéciale "info de proximité ». France Bleu Saint-Étienne Loire a accueilli quatre auditeurs durant la matinée dans ses studios de la rue Pablo-Picasso à Saint-Étienne.

France Bleu a un objectif : faire découvrir les coulisses de la radio leader sur l’information locale et faire comprendre comment se construit l’information de proximité.

Des auditeurs découvrent une conférence de rédaction à France Bleu Saint-Étienne Loire © Radio France - Bertrand Lefebvre

De l'autre côté du poste : l'envers du décor

Le temps de quelques heures, les auditeurs ont pu découvrir comment se "fabrique" l'info qu'ils écoutent tous les jours sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Ils ont également pu intervenir à l’antenne, réagir à l'actualité et à la façon dont ils écoutent et ce qu'ils attendent de leur radio dans la Loire et Haute-Loire.