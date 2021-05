France Bleu Saint-Etienne Loire fête le double-anniversaire de la radio toute cette semaine

On fête les 100 ans de la radio et les 40 ans de la libéralisation de la bande FM, toute la semaine du 31 mai au 6 juin 2021. Dans la patrie de Difool (Lovin'Fun), de Julie (la voix emblématique d'Europe 1) et de Juliette Andrieu (France Inter), ce double-anniversaire a une résonance particulière.

France Bleu Saint-Etienne Loire relaie l'opération "Fête de la radio" initiée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avec de nombreux rendez-vous.

La radio parle de la radio, de son histoire incroyable et tend le micro à celles et ceux qui en ont fait et continuent, parfois, à en écrire les plus beaux moments.

Elle vous accompagne sous la douche, au café, sur la route du travail et parfois le soir sous la couette. La radio est avec vous, partout, tout le temps. 2021 est une année à double anniversaire pour le média préféré des Français !

D'abord, les 100 ans de la radio : la toute première station sur le territoire, Radio Tour Eiffel, a été lancée le 22 décembre 1921.

Ensuite, les 40 ans du début de la libéralisation de la bande FM : le 9 novembre 1981, une loi autorise des dérogations au monopole d’État pour les radios locales privées associatives et les premières radios libres peuvent alors se développer légalement.

Difool et d'autres voix de la radio dans la Loire cette semaine sur France Bleu.

Dans On joue à domicile à 11h

Corine Madec s'amuse avec vous et avec la radio.

Dans Une heure en France à 13h10

Frédérique Leteurnier et Denis Faroud reçoivent chaque jour un invité pour parler de la radio.

Lundi 31 mai : l’histoire de la radio avec Marine Beccarelli

Mardi 1er juin : Gérard Klein une voix de la radio

Mercredi 2 juin : Laurent Petitguillaume pour la FM des années 80

Jeudi 3 juin : la radio de père en fils avec Martin Troadec

Vendredi 4 juin : Julien Baldacchino pour le podcast avenir de la radio

Dans Minute Papillon à 14h

Lundi 31 mai Sidonie Bonnec consacre une émission spéciale aux 100 ans de la radio

L'histoire de la radio en quelques dates-clés avec Frédéric Brulhatour

Les femmes de radio avec Danièle Moreau

Dans C'est déjà demain à 15h

Eglantine Emeyé propose deux émissions spéciales à l'occasion de la Fête de la radio

Mercredi 2 juin, La radio de demain s'invente aujourd'hui avec le Dr. Sébastien POULAIN, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux Montaigne

Jeudi 3 juin, on parle des 100 ans de la radio avec le Dr Christian Spitz, alias le Doc de l'émission de "Doc et Difool" (Lovin'Fun), pédiatre et animateur radio. L'émission est emblématique de la radio dans les années 90.

A écouter : Déborah Grunwald a pu interroger Difool, l'animateur emblématique de l'émission Lovin'Fun des années 90 sur Fun Radio est Stéphanois. Et ne répond qu'à très peu d'interviews.

Dans l’« Happy Hour » à 16h

Frédéric Nicolas reçoit des pros de la radio dans la Loire et la Haute-Loire.

Lundi : Fred Bompard « matinalier » (radio Scoop) et Christophe Malescour conservateur du musée de la Radio à Monistrol-sur-Loire.

Fred Bompard a un parcours atypique. Autodidacte, il raconte sa vie au quotidien d'animateur radio, tôt le matin. Christophe Malescour est une des mémoires vivantes de la FM ligérienne, conservateur du musée de la radio à Monistrol-sur-Loire.

Mardi : Philippe Baury journaliste (R.L.F) et l'atelier radio du Lycée Honoré d'Urfé.

Philippe Baury fait de la radio à Saint-Étienne depuis 1981. Il a participé à plusieurs radios associatives de la ville, et travaille à R.L.F (ex- radio Loire FM) depuis 1989.

Le Lycée Honoré d'Urfé met en ligne cette semaine une webradio avec des élèves d'un atelier dédié au média.

Mercredi : Henri Giraud (ex-Roanne FM) et Jean-Yves Guillin (Radio Dio) Henri Giraud est l'un des fondateurs de l'ex radio associative Roanne FM où il a fait plusieurs émissions et interrogé, notamment, Patrick Sébastien et Jean-Marie Bigard.

Jean Yves Guillin est le créateur de Radio Dio en 1981.

Jeudi : Le fondateur et président actuel de Radio Dici à Saint Julien Molin Molette et Annonay et Farid Bouadbellah d'Art Comik

Radio Dici est une station qui émet en milieu rural.

Farid Bouabdellah est le directeur du festival Art Comik. Il a participé à la radio, dans la Loire.

Vendredi : Sylvain Bonnardot et Raphaël Eyraud

Sylvain Bonnardot était animateur radio dans les années 80,90 et 2000. Raphaël Eyraud a été animateur radio au Puy en Velay dans les années 90-2000 avant de choisir de travailler sur la partie technique de la radio : aujourd'hui, il implante des sites d'émissions radio dans la Loire et la Haute-Loire.