France Bleu Saint-Etienne Loire gagne près de sept mille auditeurs en un an

Vous êtes désormais plus de 29 mille auditeurs et auditrices à écouter France Bleu Saint-Etienne Loire chaque jour. Notre radio affiche une audience cumulée de 4,6 points, soit une progression de 30% en un an.

Saint-Étienne, France

Un grand merci à vous, les auditeurs et auditrices de France Bleu Saint-Etienne Loire ! Vous êtes aujourd'hui 29.100 auditeurs à nous écouter quotidiennement. Grâce à votre fidélité, notre radio affiche sa meilleure audience depuis sa création en septembre 2013.

Selon Médiamétrie, qui a mesuré l'audience radio dans le département de la Loire entre septembre 2018 et juin 2019, France Bleu Saint-Etienne Loire affiche 4,6 points d'audience cumulée. C'est 1,1 point de plus que l'an dernier et c'est surtout un bond de 30% en l'espace d'un an.

Autre motif de fierté pour le service public radiophonique, les autres chaînes du groupe Radio France réalisent d'excellents scores dans le département de la Loire :