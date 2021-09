France Bleu Touraine arrive sur France 3 Centre-Val de Loire le 28 septembre

C'est un moment très particulier que vont vivre les équipes de France Bleu Touraine ce mardi 28 septembre. En effet, la matinale de votre radio est désormais diffusée sur France 3 Centre-Val de Loire. Le programme sera en simultané sur les deux antennes de 7h à 9h du lundi au vendredi. Il s'agira de la 20e matinale filmée du réseau France Bleu.

Qu'allez-vous voir ?

Si vous avez l'habitude d'écouter la matinale de France Bleu Touraine, les journaux, les chroniques, l'info-circulation, les jeux, les reportages, vous pourrez aussi les suivre à la télévision, sur France 3 Centre-Val de Loire. Vous verrez les animateurs, les journalistes, les chroniqueurs, des cartes météo, les titres de l'info locale, et cette émission sera aussi visible sur le site internet de France Bleu Touraine, en direct ou en replay.

Les rendez-vous habituels diffusés à la télé

Pourquoi votre radio à la télévision ?

Ces deux dernières années, les réseaux France Bleu et France 3 ont multiplié les initiatives et les projets communs afin de proposer au public une offre de proximité plus forte et plus riche. Dans ce cadre, Radio France et France Télévisions ont lancé en janvier 2019 la diffusion des matinales (7h-8h40) de France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur les antennes régionales de France 3 Côte d’Azur et France 3 Midi Pyrénées, pour renforcer l’offre de programmes régionaux de France 3 et pour offrir une diffusion complémentaire à ces programmes phares de la radio publique. Depuis, 17 autres France Bleu passent à la télé. France Bleu Touraine sera la 20e.

Comment nous regarder ?