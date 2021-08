France Bleu Touraine fait sa rentrée : découvrez nos nouveaux programmes

Lundi 30 août, France Bleu Touraine fait sa rentrée ! Circuit-courts, service, engagée à vos cotés dans la protection de l'environnement, dans la vie culturelle et économique, découvrez les rendez-vous et les voix qui vont vous accompagner chaque jour en Touraine.

5h - 6h : Thomas Séchier et Sophie Scarpula : Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous, dans "Le club des lève-tôt".

6h - 9h30 : "Le 6-9 de France Bleu Touraine" avec Marie-Ange Lescure, François Desplans, et Nicolas Bedin : De l'info et de l’interactivité avec des moments forts : "L'invité de France Bleu Touraine" à 7h45, "L'air du Temps" à 8h15, "La Nouvelle Eco" à 7h15 pour tout savoir de la vie économique des entreprises de Touraine.

Mais aussi les "Circuits-courts" à 7h55 avec Emilie Mendonca; le rendez-vous avec les producteurs de Touraine, l'état de trafic sur le réseau bus et tram Fil Bleu, sans oublier Chrystelle Guy qui nous donnera chaque matin une excellente raison d'être fier d'être tourangeau dans Fier de mon 37.

Enfin, des offres d'emploi à pourvoir chaque matin à 8h40 dans Place à l'Emploi, en partenariat avec Pole Emploi. Un rendez-vous unique dans lequel les recruteurs vous proposent des postes à pourvoir immédiatement.

Sans oublier une bonne occasion de rire, à 8h55, c'est Willy Rovelli qui viendra chaque jour vous mettre "les points sur les i".

L'equipe qui vous reveille chaque jour sur France Bleu Touraine. De gauche à droite : François Desplans, Marie-Ange Lescure, et Nicolas Bedin. © Radio France - Ivan Franchet

9h-9h30 : "Circuits Bleu - Côté culture" avec Lavande Grimbert. Les meilleures idées de sorties, toute l'actualité culturelle : livres, cinéma, musique, disques, télé… Chaque matin, Lavande recevra celles et ceux qui font battre le cœur culturel de la Touraine.

9h30-10h : "Circuits Bleu - Côté experts solidaires" : un magazine qui simplifie le quotidien, propose des solutions et partage les astuces et bonnes pratiques des spécialistes de France Bleu Touraine. (notaire, herboriste, médecin du sport, psychologue, vétérinaire, expert automobile...).

10h-10h30 : "Circuits Bleu - Côté saveurs", avec l'incontournable Chrystelle Guy et Richard Mazoué. Toute la cuisine de Touraine, les producteurs, avec les chefs et ceux qui font du jardin de la France une terre de gastronomie unique.

10h30 - 11h : "Plus de Temps à Perdre" avec Richard Mazoué et Isabelle Dorso. France Bleu s'engage chaque jour à vos cotés dans la protection de l'environnement. Des petits gestes qui peuvent changer notre quotidien à tous.

11h - 12h08 : "Circuits-Bleu - Côté jeu… On est pas rendu à Loches !", avec Richard Mazoué. Il vous faudra gagner le plus de kilomètres pour espérer rejoindre Loches, et ainsi chaque jour remporter la partie ! Bonne ambiance, questions, et cadeaux pour les gagnants.

12h08 - 13h : Willy Rovelli : "On est pas à l'abris de faire une bonne émission !" Autour d’un thème de société dans l’air du temps, d’invités de la société civile ou de personnalités, Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs vous aident à rendre votre vie plus simple, à mieux vivre le quotidien avec, chaque jour, votre dose d’ondes positives. Et bien évidemment, il continuera de mettre "les points sur les i".

13h - 14h : Wendy Bouchard : "Ma France" est la nouveau magazine d’actu des 44 stations France Bleu, pour mieux comprendre les enjeux de cette France convalescente à quelques mois de l'élection présidentielle, avec un invité quotidien, et Régis Mailhot pour son billet d’humeur autour de l’actu et sa revue de presse.

Willy Rovelli - Wendy Bouchard - Sidonie Bonnec - Frédérique Le Teurnier © Radio France - Christophe Abramowitz / Christophe Lartige

14h - 15h : "Minute Papillon" avec Sidonie Bonnec est le magazine joyeux de culture générale pour comprendre le monde, ses coulisses, ses enjeux, ses secrets.

15h - 16h : Frédérique Le Teurnier et le magazine du mieux vivre en famille. Frédérique y aborde les changements et l’évolution de notre société. Avec les témoignages des auditeurs et des experts, scientifiques, coachs, écrivains, philosophes...

16h00 – 17h00 : "Happy Hour” avec Alain JOLY. Jeux, cadeaux, cinéma, télévision, on parle tout chaque soir avec Alain Joly.

17h - 18h30 : "J's'rais pas étonné qu'on ferme !" avec Alain Joly et tous ses chroniqueurs. Autour de la table chaque soir, c'est un florilège de rire et de bonne humeur, sans oublier des invités, des jeux, et des cadeaux !

20h - 1h : Eric Bastien et les programmes du soir :

20h - 20h30 : "La nouvelle scène France Bleu". Une demi-heure pour ouvrir nos horizons musicaux et découvrir ceux qui feront la musique demain et interview et en live.

20h30 - 21h : "La Nouvelle Scène de l'humour" . Le grand concours pour dénicher les nouveaux talents du rire sous le parrainage d’un humoriste renommé. Chaque soir, du lundi au jeudi, un humoriste confirmé nous présente un jeune talent, et le vendredi place à la nouvelle génération d’humoristes de nos régions.

21h - 22h30 : "France Bleu Blanc Hits". 1h30 de programmation 100% artistes francophones !

22h30 - 1h : "France Bleu Collector" : Des souvenirs en musique, no limites sur les pépites !

Eric Bastien © Radio France - Christophe Abramowitz

Et pour vos week-end en Touraine :

6h - 7h le week-end : Johann Guérin. Au petit matin, un réveil souriant entre infos essentielles et positives pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée.

7h - 9h le week-end : Alain Gineste. Des infos, la météo, des bons plans sorties pour organiser votre week-end, du patrimoine, des jeux, le magazine de l'automobile, de quoi bien débuter la journée !

9h-10h le samedi : "Circuit Bleu - Coté jardin" avec Maryse Friot. Une heure pour poser toutes vos questions sur vos plantes, arbres, et arbustes à Maryse Friot.

9h00 - 10h00 le dimanche "Top Chrono" : le jeu de vitesse et de culture générale qui vous fait défier le chronomètre, mais surtout gagner des cadeaux !

11h00 – 12h00 - "100 % week-end en Touraine" - Avec Isabelle Dorso, de la rando en passant par les concerts, tout votre week-end est sur France Bleu Touraine.

12h30 - 16h le week-end

12h30 - 13h : "Le Mag Loisirs Weekend". Tour de table de l'actualité culturelle sous toutes ses formes (littérature, cinéma, télévision) avec Laurent Petitguillaume.

13h - 14h : Une heure en France en famille. Les bons plans en région pour profiter d'un week-end familial, les activités, les initiatives, les événements pour réunir petits et grands avec Géraldine Mayr.

14h - 15h le samedi : "Dans le rétro". Confidences et philosophie de vie avec l'invité de Déborah Grunwald.

Déborah Grunwald © Radio France - Christophe Abramowitz

14h - 15h le dimanche : Les Ateliers de Créations Radiophoniques de France Bleu compilent le meilleur de leurs productions : expérience audio conseillée !

15h - 16h : "France Bleu part en Live". Une heure de musique en live.

16h - 19h le week-end : Eric Thomas

Trois heures de musique pour rentrer tout détendu des courses, de la promenade ou du repas de famille, avec des idées de sorties pour le week-end ou la semaine suivante, et à 18h : "L'Aïolive" et les talents musicaux de la région le samedi et "Stade Bleu Provence" pour l'actualité sportive le dimanche.

19h - 20h le week-end

Le samedi : "La nouvelle scène de l'humour : le grand concours" avec David Lantin . Chaque samedi, retrouvez les cinq jeunes talents de la semaine et votez pour celui que vous préférez sur francebleu.fr

Le dimanche : "Planète Liza". Sport, exploration, aventure... Bixente Lizarazu vous invite à partager l’expérience de ses invités : des hommes, des femmes de défis, qui nous racontent leur passion, leur métier, leurs expériences marquantes et atypiques, leurs difficultés, leurs réussites, leurs apprentissages.