France Bleu Vaucluse salue la nouvelle formule de Vaucluse Matin.

Le quotidien régional a mené un long travail de consultation auprès des lecteurs, annonceurs et institutionnels, pour aboutir à une nouvelle formule qui est disponible depuis le 4 mai dernier.

Cette nouvelle formule offre :

- Un nouveau format, avec le choix d’une dimension légèrement inférieure à un tabloïd.

- Une nouvelle maquette, dessinée par Quintin Leeds, ancien directeur artistique de Libération et du Monde, à l’origine des nouvelles formules de La Croix, de la revue XXI ou de l’Ebdo;

- De nouveaux rythmes d’information, avec le développement quotidien de deux faits du jour (locaux et nationaux / internationaux), un dossier-enquête approfondi le dimanche, un traitement du sport plus magazine le week-end, une couverture enrichie de l’actualité locale à travers l’alternance d’articles de fond et de brèves;

- De nouveaux rendez-vous hebdomadaires, notamment le dimanche, avec une double page jeux, une page livres, une page idées (permettant aux sociologues, philosophes, scientifiques de la région de s’exprimer) et l’arrivée de Titeuf dans une page BD hebdomadaire… ;

- La mise en valeur du territoire et de ses acteurs, avec le récit tous les jours des réussites économiques locales, les portraits tous les lundis de jeunes qui font bouger le département, le récit tous les mercredis d’initiatives positives, une double page tous les jeudis et vendredis de conseils sorties et culture, et une page tous les dimanches de gastronomie locale ;

- Un renvoi permanent sur le web grâce à des QR codes et du teasing d’articles, de photos, de podcasts ou de vidéos pour compléter son information.