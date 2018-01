"Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer". C'est par ces mots que la chargée de communication de France Gall a annoncé ce dimanche matin le décès de la chanteuse à l'âge de 70 ans.

"France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s'en va avec toi", a réagi Julien Clerc, qui a été son compagnon pendant cinq ans, avant sa rencontre avec Michel Berger.

"Une vie tournée vers les autres" pour Emmanuel Macron

Sur Twitter, le président de la République Emmanuel Macron a salué la "sincérité" et la "générosité" de la chanteuse. "France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait", a écrit le président de la République Emmanuel Macron sur Twitter, alors qu'il participait à la cérémonie de commémoration des attentats de janvier 2015 à Paris.

Le premier ministre Edouard Philippe a exprimé sa "tristesse. Elle disait avec une voix que j'aimais la vie, l'amour, la beauté, la volonté de rester debout face à l'adversité".

De son côté, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a salué "une icône de la chanson française". "France Gall n'appartenait pas à une génération : elle a su s'adresser à toutes. Elle a affronté les combats personnels en donnant tout pour la musique."

François Hollande a rendu hommage à "une chanteuse lumineuse" et une "grande française" qui avait su s'engager "pour de grandes causes et notamment pour l'Afrique".

"C'est tout autant l'artiste merveilleuse et talentueuse que la personnalité engagée, passionnée, entière que j'aimais chez France Gall", a tweeté Nicolas Sarkozy.

Jane Birkin salue une femme "surprenante, candide, mystérieuse"

Pour Jane Birkin, France Gall était "surprenante, candide, mystérieuse (...) C'est triste, triste...". Pour Lara Fabian, "elle avait ce tout petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme".

"Triste façon d'entrer dans les 40 ans de Starmania, après Johnny la série noire continue", a réagi Fabienne Thibeault, chanteuse de la comédie musicale de Michel Berger.

Pour le chanteur Hugues Aufray, "c'est une fille qui était musicienne naturelle" qui disparait. "Elle chantait extrêmement juste, ce qui est la moindre des choses pour un chanteur, mais ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Elle avait ce qu'on appelle une mise en place naturelle, le sens du rythme, la mise en place des mots".

"On a tous une idole dans la vie... France Gall était la mienne"

Le jeune génération des chanteurs français a également exprimé sa tristesse, à l'image de Christophe Willem ("je pense à ses proches et l’énergie de cette femme et ça me retourne complètement"), Alizée ("Elle fait partie des artistes que j’ai le plus écouté et chanté... on a tous eu une idole dans sa vie... France Gall était la mienne") ou encore Amir ("Ton cœur est gravé dans tes chansons... pour l’éternité. Adieu poupée de cire").

Née dans une famille d'artistes - son père est le parolier de "La Mamma" de Charles Aznavour - aura connu une carrière marquée par de nombreux tournants, et su se renouveler régulièrement.