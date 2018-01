Le Lonzac, France

"Ça a été comme une tempête". L'annonce de la mort de France Gall à 70 ans ce dimanche secoue encore son ami Jean Brousse. "Je savais que ça n'allait pas bien depuis son hospitalisation à Noël et je redoutais cette nouvelle".

C'est donc une amitié de plus de 40 ans qui s'est éteinte dimanche, mais l'éditeur corrézien se veut tout de même optimiste : "quand les gens décèdent, la vie continue. Il faut se rappeler de cette exceptionnelle chanson qu'était Évidemment, écrite par Michel Berger, chantée par France Gall, à la mort de leur prodond ami Daniel Balavoine : on va continuer à rire, on va continuer à danser mais pas comme avant".

On danse encore, sur les accords, qu'on aimait tant. On rit encore, pour les bêtises, comme des enfants. Mais pas comme avant".

Passion brocante

"France aimait bien venir passer du temps à la maison, profiter de la campagne limousine et aller dans les vide-greniers" nous confie Jean Brousse. "Elle faisait notamment un ravage tous les étés à Treignac, au début du mois d'août". La dernière fois que la chanteuse yéyé est venue chez lui, c'était il y a un peu plus d'un an, en décembre 2016. "C'était au moment de l'avant-dernière de Résiste, se souvient le Lonzacois. Elle est restée chez nous la semaine avant le spectacle à Limoges".

France était celle que Michel attendait"

Jean Brousse avait rencontré France Gall alors qu'il était déjà ami depuis plusieurs années avec Michel Berger : "nous étions ensemble en sixième au lycée Carnot à Paris. Nous sommes restés amis après le collège et un jour, Michel et moi avons vu apparaître France Gall (ndlr. en 1973). J'ai ensuite été leur témoin à leur mariage".

Cette amitié ne s'est ensuite jamais affaiblie. "Quelque soit notre destin, raconte Jean Brousse, puisqu'ils étaient des artistes et que j'étais plutôt un homme d'entreprise et une espèce d'informaticien bizarre pour eux, nous sommes restés amis. Et après le décès de Michel, je suis évidemment resté l'ami de France".