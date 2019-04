France Télévisions : les syndicats rejettent le plan de départs

C'est non. Les syndicats qui négociaient depuis janvier avec la direction de France Télévisions ont rejeté le plan de départs volontaires préparé par le groupe audiovisuel public pour réduire et renouveler les effectifs. Le syndicat FO de France Télévisions a annoncé lundi à l'AFP qu'il ne signerait pas le projet de rupture conventionnelle collective.

Le projet, déjà rejeté par le SNJ et la CGT, ne pourra pas donc pas être validé, la loi requérant l'accord de 50% des organisations syndicales. Les négociations étaient censées s'achever mardi. France Télévisions voulait supprimer 900 postes d'ici fin 2022.

L’entreprise publique a déjà mis en oeuvre deux plans de départs volontaires en 10 ans, en 2009-2012 et 2014-2015. Ils ont coûté respectivement 27,5 millions d’euros et 28 millions, et conduit à 696 et 305 départs selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016. Mais d'après les Sages de la rue Cambon, ils n'ont pas permis de rajeunir l’effectif de l’entreprise, où l’âge moyen est de 48 ans, 50 % des salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté.