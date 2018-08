Francis Lalanne était tranquillement en train de diner lundi soir quand il a été victime d'un vol. Sa sacoche lui a été dérobée alors qu'il mangeait en terrasse place de la liberté à Sarlat. Un pickpocket habile car ni le chanteur, ni les amis qui étaient avec lui, ne se sont rendus compte de quoique ce soit.

On peut être voleur et humain non ?" -Francis Lalanne