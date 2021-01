Avec son billet d'humeur dans l'air du temps, France Bleu Pays Basque s'entoure 10 personnalités. Communiquant, chef d’entreprise, militant, enseignant, artiste,... ce sont 10 plumes locales qui livrent au quotidien leurs billets d'humeur du lundi au vendredi à 8h25. Parmi ces personnalités Franck Sallaberry, communiquant et président de "Pays Basque excellence".

Franck Sallaberry

Né en 1969 à Bayonne, Franck Sallaberry suit des études en management et en communication. Il occupe des postes de création de marketing et de gestion au sein d'agences de publicité comme BETC ou Ogilvy Paris, du Groupe M6 et des cinémas UGC avant de prendre la direction de l'agence les Emotionneurs Biarritz de 2009 à 2019.

Franck Sallaberry est le Fondateur de l'Institut Pays Basque Excellence en 2018, un think tank dédié à la promotion des talents des trois provinces basque de France.

Franck Sallaberry s'occupe désormais de conseil en développement organisationnel, communicationnel et immobilier pour différentes sociétés tout en restant très attentif aux évolutions sociétales et au maintien des grands équilibres du Pays Basque.