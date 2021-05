Francky Vincent et Sloane dans des campings de Dordogne cet été

Trois Campings Paradis de Dordogne vont accueillir la Tournée Paradis des Stars cet été : l’Escapade à Lamonzie-Montastruc, les Belles Rives à Cazoulès et les Étangs de Plessac à Saint- Félix-de-Bourdeilles. 21 dates sont prévues en juillet et en août avec comme têtes d'affiche sept vedettes de la chanson et de la télé. Ils vont proposer chaque semaine des concerts, spectacles et animations.

Parmi les vedettes, les vacanciers pourront rencontrer le célèbre chanteur de zouk Francky Vincent ou encore la star des années 80 Sloane. Loïc de Koh-Lanta Les 4 Terres, son camarade et finaliste de la même saison Brice ou encore Olympe, qui a terminé deuxième de la saison 2 de The Voice, seront également de la partie tout comme Alex Dana, figure du girls-band L5 et Hobbs, candidat de The Voice 2018.

Des séances de dédicaces et de selfies avec les artistes seront organisées.

Demandez le programme !

L'Escapade

LOÏC le 14 juillet

OLYMPE le 21 juillet

ALEX DANA le 28 juillet

HOBBS le 04 août et le 25 août

BRICE le 11 août

FRANCKY VINCENT le 20 août

Les Belles Rives

LOÏC le 15 juillet

OLYMPE le 22 juillet

ALEX DANA le 29 juillet

HOBBS le 05 août et le 26 août

BRICE le 12 août

SLOANE le 19 août

Les Étangs de Plessac