Francofolies 2021 : Alain Souchon rejoint sur scène par Laurent Voulzy

Ce 14 juillet au soir, Alain Souchon a proposé un concert rempli de surprises aux festivaliers des Francofolies de La Rochelle. Il est monté sur la scène de l'esplanade Saint Jean d'Acre après Suzanne et avant Catherine Ringer et Vianney. Devant un public familial, Alain Souchon a chanté une partie de ses grands succès, de ses débuts à son dernier album "Âme fifties".

Sur scène avec Ours et Pierre Souchon

Durant son concert, le chanteur âgé de 77 ans a été rejoint par ses deux fils, Ours (Charles Souchon) et Pierre Souchon. Ils ont tout d’abord chanté avec leur père sur un premier titre composé en famille, puis l'ont accompagné à la guitare sur un second.

"On est dans la même branche professionnelle, on fait un peu le même métier" a expliqué Alain Souchon en présentant avec humour ses 2 fils lors de leur arrivée sur la scène des Francos.

Ours, Alain Souchon et Pierre Souchon en concert aux Francofolies © Radio France

Le final avec Laurent Voulzy

Laurent Voulzy était au programme des Francofolies 2021 comme son "frère" Alain Souchon. Il était en concert la veille à l'église Notre Dame de Cougnes pour proposer son dernier spectacle. Lors de cette soirée, il a fait une allusion à la présence tout comme lui d'Alain Souchon aux Francofolies 2021. Le public avait bien compris le message ! Et en effet Laurent Voulzy a bien rejoint son complice musical sur la scène du Saint Jean d'Acre en fin de spectacle pour l'accompagner à la guitare. Un joli moment offert au public rochelais qui a fortement applaudi les 2 artistes.