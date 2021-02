François Albertini, éleveur à Loreto di Casinca, sera-t-il le fermier préféré des français ?

L'émission de France Télévisions a pour but de promouvoir l'agriculture de chaque territoire. Et la Corse sera donc représentée à travers sa filière porcine. C'est un élevage réputé qui est mis à l'honneur, celui de François Albertini.

François Albertini sera-t-il le fermier préféré des Français ? © Radio France - Maxime Becmeur

Dans la forêt de châtaigniers qui surplombe Loretu di Casinca, François Albertini élève plus de 200 porcs, dans la plus pure tradition. Et c'est cette typicité de l'élevage qui, selon lui, lui a valu d'être sélectionné : « le petit plus c’est le porc corse, c’est la manière d’élever les animaux. Et après la charcuterie corse est réputée, c’est sans doute pour ça qu’ils ont choisi pour l’émission les porcs et pas caprins, et pas les ovins, etc ».

François Albertini et ses figatelli © Radio France - Maxime Becmeur

Le lieu aussi, selon lui, n'a pas été choisi par hasard. Loreto di Casinca, c'est une place forte du porc nustrale : « il y a un vivier assez important. On est sept éleveurs, avec la même manière d’élever les porcs, le même type de porc aussi », précise François Albertini.

Ferme préférée ?

Ce qu'il attend de cette émission, ce n'est pas tant la promotion de sa charcuterie, mais c'est surtout de valoriser une filière qui se doit d'attirer les jeunes générations : « Pour moi et pour ceux qui vont venir, pour des jeunes qui voudraient s’installer, c’est peut-être un exemple. Moi pour en arriver là, j’ai fait des études, j’ai visité plein de fermes en France, en Europe et j’ai choisi le système d’élevage qui m’intéresse et j’espère que ça fera voter les gens ».

Les saucisses de François Albertini sont en train de sécher © Radio France - Maxime Becmeur

Et pour voter pour François Albertini et son exploitation, vous avez jusqu'à vendredi midi. Rendez-vous sur le site francetelevisions.fr, sur la page "La ferme préférée des Français".