François Hollande : "Je faisais le mur pour fuir mon internat"

Adolescent, il fait le mur pour quitter son internat. À 26 ans, il s'établit définitivement en Corrèze. Une fois élu président, il fuit les ors de la République. François Hollande nous parle de son attachement à la France au fil d'anecdotes intimes et personnelles.

La France de François Hollande est à son image. Elle est faite de simplicité et d'anecdotes espiègles, de curiosité et d'amour du patrimoine. Des beaux quartiers de Rouen au bonheur de vivre à Tulle, en passant par les mystères de la Corse et les ors parisiens de la République, l'ancien président de la République se dévoile dans Place(s) à.

À Rouen, il fait les 400 coups

François Hollande est né le 12 août 1954 à Rouen puis a vécu à Bois-Guillaume, en Haute-Normandie. Il grandit dans les beaux quartiers de la ville et fréquente le pensionnat Jean-Baptiste-de-La-Salle où il est un élève studieux mais turbulent :

Je travaillais plutôt bien, mais j'étais indiscipliné, quelquefois retenu, collé pour des actes d'insubordination - François Hollande

"On avait forcément, quand on est adolescent, l'envie de faire le mur, de sortir du pensionnat. On s'était organisés pour y parvenir, tout en étant à un moment rattrapés par la patrouille et donc collés collectivement."

Une anecdote qui pourrait rassurer un peu les parents de jeunes gens turbulents.

François Hollande et la Corrèze

L'origine de l'attachement de François Hollande à la Corrèze est tout d'abord politique, professionnel.

L'ancien président de la République n'a aucun lien personnel avec la Corrèze quand il est parachuté par le Parti socialiste en 1981, à l'occasion des élections législatives : "Je n'avais pas de famille en particulier [en Corrèze]. François Mitterrand venait d'être élu et on pensait que j'étais un jeune talent. On m'a dit : Direction, la Corrèze !"

Pourtant, très vite, François Hollande s'attache à la région et en particulier à la ville de Tulle qui devient son fief.

Aujourd'hui, François Hollande est indissociable de la Corrèze : "Je me ressource à Tulle parce que j'y ai ma maison, parce que j'y ai mes amis, même si j’en ai d'autres ailleurs, mais c'est là que je me sens le mieux."

Tulle, c'est là que je me sens le mieux - François Hollande

D'ailleurs, l'ancien président se montre particulièrement loquace quand il s'agit de vanter sa région :

"Si vous n'êtes jamais venu en Corrèze, vous avez plusieurs façons de la connaître parce qu'elle est très différente, très contrastée. Soit vous aimez les forêts, les étendues de terre où vous ne rencontrez personne, le plateau de Millevaches vous accueille. Si vous aimez les fleuves, les ruisseaux et les cours d’eau, vous avez la Dordogne et la Corrèze qui coulent. Ce sont des lieux magnifiques. Et si vous aimez la bonne chère, vous avez toutes les occasions de le faire."

Dans l'intimité des vacances du président

Avec le titre de président de la République viennent les lieux emblématiques du pouvoir. François Hollande refuse d'habiter au palais de l'Élysée comme le permet pourtant la République, mais il s'essaye tout de même aux vacances au fort de Brégançon situé dans le Var.

C'est l'occasion d'en savoir plus sur les vacances d'un président :

"Le fort de Brégançon, beaucoup le fantasment, le voient de l'extérieur, et c'est un fort militaire qui n’est pas nécessairement propice au repos le plus simple puisque l'accès à la mer est compliqué, il y a des paparazzis, on ne peut pas en sortir facilement, vous êtes suivi immédiatement donc je n'ai pas considéré que c'était forcément le meilleur lieu de villégiature. C'est la raison pour laquelle je l'avais confié aux Musées nationaux pour qu'ils en fassent un lieu de visite puisqu’il y a eu des événements et des personnages historiques qui s'y sont rendus. Emmanuel Macron a fait un autre choix. Il a repris la fréquentation de Brégançon, il y a même installé une piscine, ce qui n'était pas forcément ce que j'avais imaginé."

François Hollande n'en dit pas plus sur ses plages préférées pour bronzer, lire ou s'essayer au jet-ski.

Un territoire à découvrir

Lors de ses différentes campagnes ou au cours de son mandat de président de la République, François Hollande a sillonné la France.

"Je crois que je connais bien la France. Est-ce qu'il y a des endroits qui encore m’ont été cachés ? Je ne sais pas. Mais si je devais découvrir de nouveaux lieux, je me tournerais vers la Corse (que je connais), mais elle est tellement pleine de mystères, à tout point de vue d’ailleurs, que je ne me lasserai pas de la visiter."