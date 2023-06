Françoise Palumbo, dite "Fanfan", standardiste historique de France Bleu Isère, prend sa retraite !

Elle était là au tout début de la radio, quand nous nous appelions encore "Radio France Isère". Françoise Palumbo a pris son poste de chargée d'accueil le 16 décembre 1983, à 13 heures, au premier jour de la prise d'antenne de France Bleu Isère. Les locaux de la radio se trouvaient alors au 10 rue Etienne Forest et Françoise avait 22 ans. Depuis, elle ne nous a pas quittés, sauf aujourd'hui ! Après quarante ans à nos côtés, celui des auditeurs comme celui de nos équipes, Françoise, que l'on surnomme affectueusement "Fanfan", part à la retraite ce vendredi.

Le tout début de "Radio France Isère", en 1983, Françoise est au milieu, avec la veste bleu marine. - Radio France

Sept téléphones, cinq rouges et deux blancs

"Quand on a commencé, on avait juste un standard jeu. Il y avait sept téléphones, cinq rouges et deux blancs" nous raconte Fanfan, "les rouges servaient à faire les inserts pour l'antenne [un insert c'est quand on passe un auditeur à l'antenne, on l'insère dans la conversation radiophonique NDLR] et les téléphones blancs servaient à appeler les auditeurs à l'extérieur" explique-t-elle. "On courait en studio pour amener les fiches des auditeurs, car on avait aucun autre moyen de communiquer avec la régie et l'animateur. Puis on a eu un "paperboard", avec une caméra au-dessus : l'animateur en avait un aussi et il y en avait un autre en régie [là où le technicien du son gère l'antenne radio NDLR]. On écrivait le prénom de la personne qui devait passer à l'antenne dessus et tout le monde avait la même information en même temps : c'était un gros progrès !" détaille Fanfan.

Ce métier de chargée d'accueil est essentiel dans une radio locale. Le standard, c'est la vigie et le premier contact avec les auditeurs. Pas d'auditeurs ou de témoignages à l'antenne sans Françoise et ses collègues, pas de jeux, ni de cadeaux sans elles, pas de petits messages non plus sur Facebook pour vous repréciser une information que vous avez entendue à la volée.

"Fanfan" travaille depuis 40 ans à France Bleu Isère, vous lui avez forcément parlé un jour ou un autre en appelant la radio. - Radio France

En lien tout le temps avec les auditeurs

"Si je devais décrire mon métier" explique Françoise, "c'est : écoute, empathie et patience. Parce qu'on reçoit les appels dès 6 heures du matin, avec les premiers correspondants météo. Il y a l'accueil physique aussi, on reçoit des auditeurs, des invités, il faut toujours avoir le sourire. Sans oublier le standard administratif. C'est un métier qui a plusieurs facettes : on trie les mails de la radio, on parle avec les auditeurs sur tous nos réseaux sociaux, surtout Facebook et Instagram maintenant. On est en lien tout le temps" explique-t-elle.

Ce métier, en quarante ans, a bien changé. "Le tournant de notre métier, c'est l'arrivée de l'informatique dans les années 2000 !" raconte Françoise, "ça nous a facilité beaucoup de choses : la communication entre le studio, la technique, on pouvait communiquer tous ensemble... sans courir ! On a aussi eu un logiciel qui équipe toujours le standard aujourd'hui : on a les différentes lignes, toutes affichées et toutes visibles d'un seul coup d'œil".

Et ce que Françoise aime le plus, et c'est pour cela qu'on lui rend hommage aujourd'hui avant un départ en retraite bien mérité, c'est... "le contact avec les auditeurs" répond-t-elle du tac au tac. "Un lien se créé après tant d'années". "Rien que de dire "allo", je reconnais les gens, je sais qui m'appelle au bout du fil. On a des auditeurs très fidèles et puis on connait bien les correspondants météo aussi". "Ils vont me manquer quand même" s'exclame Françoise, "cette rupture avec ce contact quotidien. Par contre, ne pas me lever à quatre heures du matin, ça, ça ne va pas me manquer ! Ni travailler les jours fériés et les week-ends, quand on devait laisser les enfants pour aller bosser" se souvient-elle.

Toujours un mot gentil, une petite attention

Avec son mari, deux fils et une petite-fille, Françoise part pour une retraite bien méritée et bien entourée. Elle nous laisse un peu désemparés. Nous nous étions tellement habitués à sa gaîté et à sa gentillesse... que nous pensions la garder pour toujours. Fanfan a toujours un petit mot, une petite attention et surtout, elle a absolument t-o-u-j-o-u-r-s le sourire. Alors, c'est sûr, comme à vous, elle va nous manquer, mais on lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle page de vie.

Bon vent "Fanfan" !

Toute l'équipe de France Bleu Isère 2023, et quelques fidèles correspondantes météo, réunies autour de Françoise Palumbo, "Fanfan", pour lui dire au revoir et lui rendre hommage, ce jeudi. - Sergé Massé - Le Dauphiné Libéré