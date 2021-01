Galette des rois "au goût de fromage" : "ça va trop loin", la boulangère veut tourner la page

Partie de la Sarthe, l'histoire de la galette des rois "au goût de fromage" a fait le tour du web cette semaine. Cet emballement médiatique a surpris et blessé les protagonistes de l'affaire, qui appellent à clore la polémique.

Des dizaines de commentaires sur les réseaux sociaux, des "reprises" sur plusieurs sites internet nationaux : l'histoire de la galette des rois "au goût de fromage" relatée en début de semaine par plusieurs médias sarthois, dont France Bleu Maine, a suscité un emballement inattendu. Après la diffusion d'un reportage de M6 attribuant leur défaite au concours départemental à un goût d'emmental relevé par les jurés, ces boulangers très réputés étaient persuadés qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur de la journaliste ayant réalisé le sujet. Mais les images non montées montrent que c'est bien leur galette qui était dégustée.

Harcèlement téléphonique

Aujourd'hui, les boulangers d'Yvré-le-Pôlin qui croyaient de bonne foi que la journaliste s'était trompée disent "ne plus savoir quoi penser" et veulent passer à autre chose. "On est fatigués, ça va trop loin", regrette Carole Bunel, la boulangère, qui a retiré tous les posts en rapport avec cette affaire de sa page Facebook. Elle est également heurtée par les nombreux canulars téléphoniques dont elle est victime depuis plusieurs jours. La fédération de la boulangerie-pâtisserie de la Sarthe a aussi retiré son post de sa page Facebook.

De son côté, la journaliste ayant réalisé le sujet s'est entretenue avec la membre du jury qui avait initialement confirmé aux boulangers qu'il y avait une erreur de montage, et lui a fait visionner les images du tournage non montées, dont le rédacteur en chef de l'agence Tony Comiti Productions avait déjà indiqué à France Bleu Maine qu'elles étaient "sans équivoque". Cette membre du jury a vu que c'était le cas.