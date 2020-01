Gard : Benjamin Lenclos sera-t-il le futur Mister France?

Gard, France

Ce samedi soir, 28 candidats vont s'affronter au Palais des Glaces de Paris pour décrocher le titre de Mister France 2020. La salle sera pleine avec 500 personnes dans le public. Cette année, Benjamin Lenclos va représenter le Gard et la Lozère. Ce jeune homme de 19 ans est étudiant en première année de médecine à la faculté de Nîmes. Originaire de Bernis, il rêve de devenir l'égérie d'une marque de vêtement ou de parfum.

Benjamin veut représenter "l'homme moderne"

Ce concours de Mister France, c'est un véritable défi pour Benjamin. Le jeune bernissois a tout pour plaire et séduire le jury, il mesure 1m80, des yeux clairs et une barbe parfaitement taillée. Lorsqu'il participe à l'élection de Mister France Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalques, c'est déjà une surprise pour ses proches. Plus tard, il souhaite devenir plus tard kinésithérapeute, sa passion c'est avant tout la mode. Son rêve c'est un jour devenir l'égérie d'une marque de parfum ou de vêtement. D'être en haut de l'affiche et pourtant, Benjamin est un candidat plutôt timide et réservé.

Un jeune homme réservé qui du jour ou lendemain annonce à sa famille, qu'il veut participer au concours de Mister France Cévennes, explique sa maman Sylvie : "Pour nous c'est une surprise. Etre Mister France ce n'est pas un rêve d'enfant pour Benjamin. Il voulait être footballeur à la base. Comme il est étudiant en première année de médecine, il a dû faire un choix et arrêter le football. La médecine ça prend beaucoup de temps. S'il rêve de devenir kiné, sa passion c'est la mode.Mais surtout benjamin c'est une personne timide, réservé. Quand il m'a dit qu'il allait s'inscrire je l'ai prévenu en lui disant que dans ce genre de concours il faut défiler devant des centaines de personnes parfois en boxer. Mais il m'a répondu qu'il voulait tenter sa chance et que peut-être il me surprendra."

Avant Mister France c'était surtout les muscles. J'ai envie de représenter cette année, l'homme moderne, un homme respectueux, gentil et humble. Benjamin

C'est vrai qu'une fois qu'il monte sur le podium, Benjamin le reconnait, il n'est plus le même : "Dans la vraie vie je ne suis pas du genre à me vanter, à dire que je suis Mister France Cévennes. Par contre quand je monte sur scène, comme c'est ma passion, je me lâche. Tout ce que je veux c'est ne pas me prendre la tête et prendre du plaisir sur scène." Il essayera de séduire le jury et le public, en défilant en boxer, en maillot de bain, en costume et comme pour l'élection de Miss France, il y aura aussi un passage de discours à l'oral.

L'élection a lieu à partir de 20h au Palais des Glaces à Paris, vous pourrez la suivre en Facebook Live sur la page de Mister France. Benjamin l'assure, il fera tout ce samedi soir pour remporter l'élection national. A l’issue des votes du jury, seront élus Mister France 2020 et ses 2 Dauphins. Trois autres prix seront attribués à titre honorifique.

Benjamin veut représenter l'homme moderne au concours de Mister France 2020 - Benjamin Lenclos